Llaman a ciudadanía a evitar contaminación del río Lerma

A través de la dirección general de Servicios Públicos, se realizó un llamado a la ciudadanía a refrendar su responsabilidad social y no tirar basura en las orillas del río Lerma; al respecto su titular Aarón Gasca Aguinaco indicó que no es una tarea fácil estar constantemente limpiando si la población tampoco pone de su parte y continúa ensuciando la ribera y cauce del cuerpo de agua.

Continuamente son arrojados residuos a las orillas del río Lerma, dentro de los poco más de 12 kilómetros que cruzan por Salamanca en su zona urbana, en donde se puede observar escombros, restos de basura o comida, animales muertos y artículos de hogar como televisiones o salas, por su parte el director que no es tarea fácil en tanto no haya una cooperación ciudadana que no convierta estas zonas en tiraderos clandestinos.

“A diario en todo la zona urbana además del servicio de recolección de residuos domésticos, se cuenta con cuadrillas dedicadas a levantar la basura y los desechos que se van encontrando, cuándo la maleza que crece y eso también origina la proliferación de animales, por eso tratamos de hacerlo lo más seguido posible porque estamos hablando de una distancia considerable y también tenemos que estar atendiendo el resto del municipio”.

Aseguró que aún falta mucho por hacer, sobre todo por parte de la ciudadanía ya que hace falta cultura para que los residuos se depositen en su lugar. En tanto el municipio hace lo correspondiente hasta donde se le compete, sin embargo la finalidad es mantener un río limpio con buena imagen y aspecto.

Por lo anterior, hizo el llamado a la ciudadanía a no tirar basura o escombros en las áreas del río, para evitar la proliferación de mosquitos u olores que pudieran llegar a molestar.

Embellecen otras áreas

A su vez, indicó que una de las encomiendas es dar mantenimiento a otras áreas y parques de la ciudad, dentro del programa de recate de espacios públicos, como lo que se han realizado en la colona Nativitas, en donde se tenían detectado algunos tiraderos clandestinos en lo que se habilitaron unos jardines para dignificar la imagen urbana de la zona y erradicar esta problemática.