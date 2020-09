Llama SSG a evitar reuniones en días patrios

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, dijo que en el estado aún no se desarrolla la llamada inmunidad de rebaño, pues aún no se ha probado científicamente que las personas que han desarrollado Covid-19 no pueden volver a infectarse, sobre todo porque en algunas partes del mundo se han dado casos de rebrotes.

Durante el reporte diario que el Secretario de Salud de Guanajuato ofrece diariamente a través de la televisora estatal TV4, Daniel Díaz Martínez señaló que en el estado no ha habido casos de personas recuperadas que se hayan contagiado, por lo cual llamó a no bajar la guardia, pues la pandemia aún no termina en el estado y por ende del 7 al 13 de septiembre el Semáforo Epidemiológico en el estado se mantendrá en naranja.

Daniel Díaz Martínez | Secretario de Salud de Guanajuato

“No ha terminado la contingencia sanitaria, por eso es que Guanajuato no ha pasado todavía a un cambio en el semáforo, nosotros continuamos en naranja, nunca hemos dicho que el semáforo esté en verde o esté en amarillo, no hay condiciones y lo que estamos haciendo es trabajar en la identificación de riesgos, que las personas sepan que si salen a la calle sin protección se exponen, existe una gran posibilidad de infectarse, el cubrebocas disminuye en una gran parte la carga viral y la exposición y eso hace que tengamos casos menos graves y disminuya la hospitalización, pero no hemos terminado y desde luego eso ha hecho que se prolongue la contingencia sanitaria y eso confunde, realmente confunde a la población”.

Por ello, el Secretario de Salud de Guanajuato llamó a las personas a extremar precauciones durante los días patrios, para evitar que haya un aumento en los casos, como sucedió durante el Día de la Madre y el Día del Padre.

Y es que al no probarse que la inmunidad de rebaño sea una solución eficiente, lo mejor es evitar más contagios.

“No hay inmunidad de rebaño como para pensar en salir a la calle o bien que si ya se infectó no se pueda volver a infectar, eso todavía científicamente no está definido, entonces hay que tener mucho cuidado todavía”.

La inmunidad de rebaño consiste en una estrategia de infección de más de 60% de las personas para desarrollar una cierta resistencia y control del virus, algo que no ha sido científicamente comprobado y que aún divide opiniones d ela comunidad científica y médica del mundo.