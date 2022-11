Llama CEAG a intensificar protocolos para evitar gripe aviar

Irapuato, Gto. (OEM-Informex).- Francisco López Tostado, presidente del Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato (CEAG), dijo que se está a tiempo de evitar la propagación de gripe aviar en todo el país y que para ello es fundamental aplicar los protocolos que han sido efectivos para controlar la enfermedad en 1994 y 2012.

Debe garantizarse la no propagación de la enfermedad.

En entrevista, refirió que se han monitoreando casos de gripe aviar en el Estado de México, Jalisco, Aguascalientes, Tijuana, Chiapas y Nuevo León, y dijo que para evitar la propagación es importante implementar los protocolos para que la enfermedad no esté presente en otras entidades del país.

Dijo el sector ya tiene experiencia sobre el adecuado manejo de casos de gripe aviar y muestra de ello es que se pudo superar el brote de H5N2 en 1994 y la de H7N3 en 2012.

Local Preocupa a campesinos casos de gripe aviar en norte del país

"Hay estados donde ya apareció y lo han ido controlando y poniendo en el contexto de las cuarentenas que toma el Senasica y ha ido llevando el tema ahí, no es la primera vez que nos aparece este tipo de cosas, en años anteriores nos habían aparecido amenazas de este tipo de problemas, se tiene que estar monitoreando una vez que se tiene la alerta, se han monitoreando todas las alertas que se puedan presentar, la identificación de cualquier reporte que presenten los productores".

Señaló que afortunadamente en Guanajuato no se han registrado casos de gripe aviar, y dijo que desde ahora se deben contar con protocolos preventivos para que no se registren brotes.

Refirió que en México se debe tener un adecuado manejo de los casos de gripe aviar, ya que la carne de pollo y el huevo son parte de la dieta básica y se debe garantizar que haya abasto.

Monitorean producción de aves.

"Lo importante es que en Guanajuato no hay reporte de gripe aviar, hay que aplicar los protocolos, estar establecidos, no es una novedad cómo trabajar, ha dado buenos resultados, han sido temas que se pudieron atender y que se controlaron, el pollo y el huevo son parte de la dieta básica y ante la problemática de un no cuidado".