Llama Alejandra Gutiérrez a defender las instituciones del país

La presidenta de la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac), Alejandra Gutiérrez Campos, llamó a hacer una defensa de las instituciones que hay en el país, particularmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para garantizar que siga manteniéndose como un contrapeso fuerte que abone a la democracia y limite los excesos que se pretenden hacer desde el gobierno federal.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Alejandra Gutiérrez Campos reconoció el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha impedido una serie de acciones en detrimento del país y en donde gracias a su intervención se ha podido garantizar el orden y el cumplimiento de la ley en México.





La presidenta de Anac dijo que hay que defender las instituciones.





Durante los últimos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha protagonizado una controversia con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se han frenado algunas de las propuestas hechas por el Ejecutivo, como la transferencia de la Guardia Nacional hacia la Secretaría de la Defensa Nacional, detener la primera parte del Plan B de la reforma electoral y la invalidez del “decretazo” para declarar las obras prioritarias como de seguridad nacional, lo que ha llevado a una serie de señalamientos hechos por el presidente e incluso a ataques desde la conferencia de prensa mañanera.

Al respecto, Alejandra Gutiérrez aseguró que es momento de hacer una defensa de las instituciones, para garantizar que haya una real democracia en el país y en donde existan contrapesos que permitan mantener el orden en México.

“Yo creo en la división de poderes, en el contrapeso, donde cada uno de los poderes tiene un trabajo importante, que es lo que mantiene el equilibrio en el país y no podemos agredir a las instituciones, las instituciones están más allá de las personas, a eso le apostó (Manuel) Gómez Morín cuando creó el partido, pero también cuando creó el Banco de México, fue uno de los impulsores de la UNAM, porque entendemos que las instituciones van más allá de las personas y de lo que una sola persona quiere.





La también alcaldesa de León señaló que debe haber contrapesos en el país.





“Hoy más que nunca las instituciones se tienen que defender, se tienen que proteger y lo que se está haciendo en la Suprema Corte de Justicia merece todo mi reconocimiento, están actuando con valor, pero lo más importante es que están apegados a la ley y al Estado de Derecho, ellos están ahí, para hacer cumplir las leyes; imagínense en un país, un estado sin hacer cumplir las leyes sería un caos, no podemos apostarle al caos, tenemos que apostarle al orden y al cumplimiento de la ley”, dijo la también presidenta municipal de León.

Alejandra Gutiérrez Campos compartió que hace unas semanas sostuvo una reunión con la ministra Norma Piña, de quien dijo es una persona que cuenta con la autoridad moral y además el conocimiento para desempeñar el cargo de presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde su trabajo ha abonado a que haya orden y legalidad en el país.

“Tuve la fortuna de estar hace unas semanas con Norma Piña y con su equipo, para ver el tema de las controversias que habíamos presentado nosotros como alcaldes y si ya admiraba su trabajo, si ya lo reconocía, salí todavía mucho más satisfecha porque es una mujer, y su equipo también, que tienen rectitud, honradez y conocimiento de la ley, es imparcial, siempre ha dicho que lo importante es hacer cumplir la ley, a quien sea, y creo que eso es lo que hay que reconocer”.

Por ello, Alejandra Gutiérrez Campos dijo que las y los presidentes que conforman la Anac otorgan todo el respaldo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y llamó a mantener la defensa de las instituciones, para garantizar la democracia, el orden y la legalidad en el país.









“Tenemos que respaldar a nuestras instituciones y tenemos que respaldar a aquellas personas que están haciendo que se cumpla la ley. ¿Qué nos preocuparía? Que se destruyeran las instituciones y que llegaran personas que pasen por encima de la ley y que solamente tomen la opinión de una sola persona, porque entonces eso no es México, eso no es división de poderes, eso no es tener contrapesos y eso es poner en riesgo a todo el país”.

Además, señaló que el Partido Acción Nacional está abonando en la generación de contrapesos que son necesarios en el país y dijo que es momento de dar la batalla para construir un México en donde se garanticen las libertades, la democracia y la fortaleza de sus instituciones.

“(En el PAN) somos también el contrapeso a nivel nacional, entonces creo que tenemos que seguir trabajando, porque no podemos permitir que nos arrebaten de la mano la libertad, la democracia por la que han luchado hombres y mujeres durante años y que hoy se destruyen instituciones, tenemos que seguir dando la batalla, pero para dar la batalla hay que ser valientes, no podemos esperar a que otros hagan lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer, tenemos que plantearnos qué queremos y qué estamos dispuestos a hacer para que participemos y que sobre todo construyamos el México que queremos, el estado que queremos, porque todos necesitamos poner de nuestra parte para construirlo”.