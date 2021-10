Listos vendedores de flor de cempasúchil

Ante la cercanía de las celebraciones conmemorativas del Día de Los Muertos, han arribado varios comerciantes de flores de cempasúchil en diversos lugares de la ciudad, con el objetivo de obtener mejores ventas en relación con el 2020.

A través de un recorrido realizado por El Sol de Salamanca, hacia las zonas de mayor flujo comercial en el municipio como Tomasa Esteves, 5 de Mayo, Aldama, Avenida del Trabajo, Cazadora e inmediaciones de los mercados municipales es cada vez más notoria la presencia de comercios semifijos que llegan a ofrecer las flores típicas para el altar de muertos.

Luego de la pandemia, Amelia no sabía si acudir a vender las flores de cempasúchil en las inmediaciones del mercado, pues desconocía si les permitirían vender, por ello, apenas se instaló este martes, con la esperanza de que este año las ventas sean mejores que las de 2021.

“Estuve en la incertidumbre todo el mes de Octubre no sabía si me iban a dejar vender o no, ya cuando me notificaron fue un alivio para mí, me hubiera gustado instalarme desde hace dos semanas, pero estaba en la incertidumbre y tampoco quería invertir antes de estar segura de si me dejarían vender”, explicó.

Los manojos de Flores de Cempasúchil se han estado comercializando entre los 30 a 40 pesos, la población las utiliza para colocarlas en su tradicional ofrenda del día de Muertos, mientras que la venta mayor se espera el 1 y 2 de noviembre en los panteones municipales.