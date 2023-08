"Libros de texto gratuitos dan oportunidad a la niñez de igualdad de circunstancias": Noroña

CELAYA, Gto.- (OEM-Infomex).- Los libros de texto gratuitos “dan oportunidad a la niñez de igualdad de circunstancias”, sin embargo, actualmente existe “una campaña infame en contra de nuestro gobierno en uno de los temas más sensibles”, aseveró Gerardo Fernández Noroña, aspirante a la candidatura presidencial de Morena. En otro tema, mencionó que en lo personal no ha visto al gobierno federal apoyando alguna aspiración, tal y como lo señaló el otro aspirante, Marcelo Ebrard, el cual acusó a Claudia Sheinbaum de recibir apoyos ilegales de la Secretaría del Bienestar, que utiliza el acarreo y que trata de convencer de que es la favorita para suceder el presidente de la república, a través de encuestas falsas.

Por una parte, señaló que integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) son quienes se encuentran haciendo una campaña contra los libros de texto gratuitos, los cuales aseguró, “le dan oportunidad a la niñez de igualdad de circunstancias. Un niño pobre, una niña pobre no podría comprar un libro. Ellos no han leído ni uno solo de los 36 libros, no leen ni las etiquetas de lo que se comen y están en una campaña infame en contra de nuestro gobierno en uno de los temas más sensibles. No tienen vergüenza”.

Mencionó que desde hace muchos años no ve televisión porque la considera “mentirosa”, sin embargo, dijo que durante su visita a San Juan del Río la tenían prendida en un lugar público en el canal de Tv Azteca, en la cual se transmitía una novela y en la que “estaba una escena de un hombre y la mujer semi desnudos que casi se comían uno al otro, a las 8:30 horas”.

“Ese mismo tipo de esa televisora dice que los libros de texto son inmorales, que son comunistas, no tiene vergüenza. Se escandaliza de que puedan hacer una maqueta en quinto año del cuerpo humano, pero en la televisora todo es sexo, violencia, atropello, asesinatos, cosas brutales a todas horas del día, son unos hipócritas y los panistas a la cabeza, por eso creo que les vamos a ganar”.

NO HA VISTO AL GOBIERNO FEDERAL APOYANDO ALGUNA ASPIRACIÓN

Sobre el tema de Marcelo Ebrard refirió que el problema es que “acuñó la frase de piso parejo y no se refería al piso parejo, porque yo le decía ya quisiera yo una cancillería un domingo en la mañana o la secretaría de gobernación un martes por la tarde. Él a lo que se refiere es a las prácticas incorrectas que nunca lo planteó con franqueza”.

“Yo sí vengo denunciando desde hace mucho, esto desde el inicio lo dije, que había prácticas incorrectas que había que combatir y que las hemos combatido toda la vida. Yo creo que Marcelo está en su derecho en cuestionar cosas incorrectas”.

También dijo que espera que Marcelo Ebrard aporte a la unidad del movimiento, lo cual no significa que deje de señalar o que deje de impugnar, sino que presente los recursos que crea convenientes por las cosas incorrectas que a él le consten.

Asimismo, aseguró que hasta el momento no ha visto al gobierno federal apoyando alguna aspiración, sino que, lo único que pasó es que se propusieron unos lineamientos, que inhibieron la participación de los funcionarios de primer nivel, de los gobernadores, de los alcaldes y de todas las líneas de gobierno.

“Hay todo un aparato en torno a dos personas o tres. A penas Marcelo descubrió que había procesos incorrectos. Es evidente desde un inicio se han dado cosas de esta naturaleza y la intervención del compañero presidente diciendo nadie se debe meter, el pueblo va a decidir esta encuesta ha sido un esfuerzo de rencausar las cosas. Si hoy mi compañero Ebrard plantea esta situación no es porque la reclame, sino porque no fue favorecido por esos mismos mecanismos que hay que combatir y erradicar”.

Finalmente, dijo que el tema es que Marcelo se equivocó en la estrategia, ya que “en vez de hacer asambleas informativas, apostó a la cúpula y no hizo un trabajo de acercamiento con la gente y al ver que el resultado va a ser adverso, es entonces que plantea todo este tema”.