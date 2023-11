Libia Dennise arranca precampaña en Dolores Hidalgo

DOLORES HIDALGO, Gto.- Pasada la media noche de este sábado arrancó su precampaña Libia Denisse con la pinta de una barda en Dolores Hidalgo, acompañada de panistas y simpatizantes de Acción Nacional, entre batucada y porras, pidió a los presentes que la acompañen en este nuevo proyecto.

Los asistentes también plasmaron con pintura la palma de su mano en esta barda, una acción que simboliza un nuevo comienzo de paz, prosperidad y esperanza en Guanajuato con la participación de todas y todos.

Libia Denisse comentó que para ella y para el panismo de Guanajuato es un día especial, “estamos arrancando una precampaña con la que soñamos hace mucho tiempo, un momento histórico para nuestro estado, nunca antes una candidatura había sido encabezada por una mujer panista y eso me llena de orgullo”.

Agregó en su mensaje: “porque sé que estoy aquí y que me acompañan muchas mujeres panistas, que han abierto camino, mujeres que siguen creyendo que se puede construir un mejor Estado, y a todas ellas hoy les quiero dedicar este arranque de precampaña, a todas las que soñamos que se puede, a todas las que hemos hecho posible con nuestro trabajo, a todas a las que un día nos dijeron que no podíamos llegar, que este no era nuestro lugar, hoy estamos aquí para demostrar que no hay ni un solo lugar donde las mujeres podamos y no debamos estar, me siento muy orgullosa de poder representar a las mujeres guanajuatenses.”

Libia Denisse comentó que para ella y para el panismo de Guanajuato es un día especial. | Foto: Cortesía | Comunicación Social

Aseguró que van a trabajar muy fuerte, en equipo, porque este Estado que tanto quiere los necesita unidos, recordando que cuando ella era de acción juvenil también le tocaba arrancar con pintado de bardas, “porque uno nunca olvida de dónde viene. Yo soy una mujer que viene desde abajo, y hoy sabemos que es realidad y sabemos que podemos construir un mejor Guanajuato, quiero pedirles que nos sumemos todos, no solo a tocar puertas sino a conquistar los corazones de los guanajuatenses”.

Indicó que hay mucho que se tiene que seguir construyendo, lo que más tenemos que hacer es escuchar, más que hablar, y hoy necesitamos escuchar para hacer un proyecto que incluya a todos, yo quiero que me ayuden a ser mis oídos, dijo Libia Denisse.

Finalizó diciendo ante cientos de simpatizantes y panistas “no podía pensar en otro lugar para iniciar esta precampaña, que en el hermosísimo Dolores Hidalgo, que no solo es la Cuna de la Independencia Nacional, es y ha sido el escenario de la lucha por las libertades y si algo he aprendido es que la gente de Dolores es gente de trabajo, gente comprometida con Guanajuato, así es que hoy en este municipio que le dio vida a la patria, vengo a comprometerme, a llevar ese mismo espíritu a los 46 municipios y a cada rincón de Guanajuato para decirle hoy a la gente que aquí estamos listos para seguir trabajando por lo que más importa que son nuestras familias”.