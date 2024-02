Liam Jesús: El salmantino que celebrará su cumpleaños cada cuatro años

Una situación peculiar es la que viven las personas nacidas el día extra de febrero de cada año bisiesto, ya que oficialmente pueden conmemorar su cumpleaños en la fecha exacta cada cuatro años, por lo cual algunos suelen optar por celebrar el 28 de febrero o el primero de marzo; a pesar de ello su fecha de nacimiento legalmente queda registrada en el Registro Civil bajo el 29 de febrero, situación que Fátima Elizabeth Rodríguez Camacho deberá tomar en cuenta, luego de que alumbró al pequeño Liam Jesús.

“Mi fecha de parto era el 12 de marzo, no estaba programada para este día, pero en la madrugada se me rompió la fuente y apenas en la madrugada me dieron las contracciones y me alivié a las siete con 33 minutos de la mañana; a mi hijo le pondré Liam Jesús. Él pesó dos kilos 930 gramos”, explicó Fátima Elizabeth.

Este nacimiento representa tanto para Fátima Elizabeth a sus 18 años de edad así como a su familia y suegros una alegría en sus corazones por tener un nuevo integrante en sus familias. Este primer nacimiento se presentó en el Hospital General de Salamanca ubicado en la colonia El Deportivo.

“Yo decía que cómo es posible que mi hijo cumpla cada cuatro años un año de edad, es muy curioso el que una persona pueda cumplir años cada año bisiesto, y es muy raro poder festejarle cada cuatro años su cumpleaños”, comentó.

De acuerdo a la información proporcionada por personal del Registro Civil, se informó que en estos casos de personas que hayan nacido un 29 de febrero no podrá ser modificada. Ya que el año bisiesto debe de ser registrado en esa fecha, ya que así es emitida su Clave Única de Registro de Población (CURP).

La celebración de un año bisiesto cada cuatro años, no afecta en ningún trámite que se registre para la persona nacida el 29 de febrero. En este sentido de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer que en 2020 en Guanajuato nacieron mil 820 personas en el mes de febrero, 96 de ellas se registraron en Salamanca.