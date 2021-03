Leyes son para respetarse, no para modificarse a conveniencia: Obispo

El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, calificó como desafortunadas las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las cuales afirmaba que si la Ley de la Industria Eléctrica, entonces había que reformar la Constitución, pues señaló que “es como si dijera voy a hacer la ley a mi gusto y conveniencia”.

Enrique Díaz Díaz dijo que han sido varias las afirmaciones que ha hecho el Presidente de México que resultan contradictorias y señaló que se debe estar consciente de que la ley no puede modificarse al gusto ni intereses de alguien en particular.

“Nosotros como mexicanos tenemos que hacer consciencia y no aceptar pasivamente muchas de las cosas que se dicen, porque si la ley me conviene, la aplico, y si no, modifico la ley”.

“Es como si dijera 'voy a hacer la ley a mi gusto y conveniencia', pues desgraciadamente así suena y así lo da a expresar, creo que la ley no es para acomodarla al gusto de cada quien, la ley debe proteger los intereses de toda la comunidad y de cada persona, la ley no debe ser ningún medio o modo para utilizarse personalmente y así pareciera que cuando se expresa, así lo hace”.

Ve politización en aplicación de vacunas

Por otro lado, el Obispo de la Diócesis de Irapuato señaló que ha percibido que en muchas partes del país la vacunación ha sido usada como propaganda política, por lo que llamó a la ciudadanía a ser más críticos y evitar pasivamente muchas de las cosas que se tratan de imponer.

“La vacuna se ha utilizado en muchos lados como una propaganda política, entonces debemos de tener mucho cuidado y nosotros como mexicanos tenemos que hacer consciencia y no aceptar pasivamente muchas de las cosas que se dicen, porque si la ley me conviene, la aplico, y si no, modifico la ley, creo que no tiene sentido, la ley es para proteger a todos, para proteger al mismo presidente y para proteger a toda la comunidad y a todo el pueblo”.