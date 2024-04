Ley de cambio climático trata el tema de reforestación

Guanajuato, Gto. La Ley de Cambio Climático para el Estado de Guanajuato y sus Municipios atiende la importancia y urgencia de las acciones de reforestación para la entidad, externó la diputada del Verde, Martha Ortega Roque.

Agregó que hoy se apuesta por perforar pozos para atender la problemática del agua, sin embargo, no se están haciendo las acciones para captar agua subterránea.

“Es un apartado que toca esta iniciativa de decreto de Ley para el cambio climático, es bien importante que se le meta recurso a la reforestación, no es una extrañeza que para todo el país, el mundo y en Guanajuato hay problemas de agua y las principales soluciones, pero que se vuelven un problema, es que perforamos pozos a grades profundidades pero no hacemos nada para captar el agua”.

Incluso la presidenta de la comisión de Medio Ambiente del Congreso local dijo que, aunque se intenta reforestar, se hace manera inadecuada por parte de los municipios, pue son se hace donde se debe, ni en los tiempos adecuados.

“Los plantan donde no se riegan los árboles, en tiempos donde no se da el árbol y se mueren, se debe hacer que desde los municipios haya una estrategia para saber dónde se van a plantar y dar seguimiento, porque la mayoría de las reforestaciones no son exitosas y tienen a morirse las especies”.

Incluso Ortega Roque recordó que existen los Planes de Ordenamiento Territoriales para cada municipio de Guanajuato, que marcan las rutas a seguir para hacer las reforestaciones, sin embargo, existen dos problemas: no están actualizados o los que lo están no se aplican por parte de las autoridades.

“Se exhorta a que reglamenten, actualicen y apliquen, en la comisión de Medio Ambiente se ha hablado de los temas como los rellenos sanitarios y reforestaciones, pero no se hacen las acciones marcadas en ley”.

Se le cuestionó también sobre los incendios forestales que se han registrado en las últimas semanas en el estado de Guanajuato, a lo que la diputada del Verde dijo que pareciera que se incendia Guanajuato cuando la titular de la secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, María Isabel Ortiz Mantilla, decide irse de campaña.

Agregó que, la funcionaria estatal en licencia no ha cumplido con su deber y le ha fallado al estado de Guanajuato en materia de Medio Ambiente, incluso dejando una reunión pendiente con la comisión de Medio Ambiente del Congreso.