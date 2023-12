Les llueve sobre mojado en el Tomase Esteves

Cerca de ocho mil pesos son los que han invertido comerciantes del mercado Tomasa Esteves en “parchar” la techumbre de la central de abastos, sin embargo, las lluvias atípicas que se han registrado revelaron el deterioro de la infraestructura en la que existen múltiples filtraciones que impactan directamente en sus actividades y en algunos casos afectan sus productos principalmente en textiles y alimentos.

“Esto nos afecta bastante, porque no se puede ni caminar, tenemos goteras en todos lados, no hay quién le ponga atención, ni techen el mercado, hemos estado olvidados de los gobiernos; el presidente nos olvida mucho y se preocupa solamente por sus bienes. Nosotros mismos tapamos los pedazos en donde trabajamos y con nuestro propio dinero, cuando le corresponde al municipio”, comentó Narcizo Aguayo, locatario.

En torno a esta problemática, los comerciantes han dicho ya no creer en las promesas realizadas por los partidos políticos ya que es solamente para conseguir el voto y se olvidan de este sector ubicado en la zona centro de la ciudad.

“Cuando son las elecciones están aquí mendigando el voto y luego de que están en el puesto uno tiene que sacar cita para poder estar con el alcalde y ahora no se para en el mercado. dijeron que hay un proyecto pero pues no se ve nada de eso”, comentó.

Para evitar este tipo de problemas algunos locatarios de esta central de abastos han colocado objetos para captar agua y evitar que se presenten encharcamientos dentro del mercado.

“Como los techos son de lámina, se mete el agua a nuestros locales, tuvimos que colocar algunas cubetas para poder evitar que se continúe presentando encharcamientos en el mercado; solo pasan las administraciones, nos prometen arreglarlo pero pues no se cumple nada. Nosotros tenemos que estar trabajando en estas condiciones y no podemos hacer nada; las láminas están remediadas, escurren y están algunas láminas separadas y es cuando escurre el agua; no tenemos ventas, el mercado está solo y con esto más”, comentó Maria del Lourdes Ortiz Prieto.

La comerciante, comentó que hace algunos años presentaron afectaciones de consideración en donde tras una precipitación algunos comercios tanto de afuera como de adentro del mercado en donde se registraron una gran pérdida económica de consideración.