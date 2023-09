Transporte público libre de amenazas o intimidaciones

Tras la agresión a un conductor del servicio del transporte público, el representante de la línea Villas de Barahona, Roberto Calvillo Ramiro descartó que existan amenazas en contra del personal operativo de Transporte Público, de igual manera condenó y lamentó el hecho ocurrido al operador de la ruta 19; en tanto la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.

Te recomendamos: Renovará Salamanca reglamento de Vialidad

"Estamos trabajando de manera normal, no tenemos ataques o amenazas a ningún otro operador; nadie ha denunciado que tengan amenazas, seguimos normal y el es un muchacho trabajador; pero somos respetuosos a las investigaciones que se encuentra realizando la Fiscalía del Estado de Guanajuato", explicó Roberto Calvillo, representante de la línea de transporte Público Villas de Barahona.

Local Realizaran estudio de goteo para conocer parque vehicular

Ante los hechos ocurridos el pasado lunes en la colonia La Luz, en donde un conductor de la ruta 19 resultó lesionado por impactos de arma de fuego, el representante de la línea Villas de Barahona condenó los hechos ocurridos la mañana del 18.

“Nosotros lamentamos los hechos, pero no sabemos el motivo o causa, hasta que las autoridades investiguen cuáles fueron los móviles del ataque a este muchacho; él es una persona trabajadora, seria y sabemos que no anda en nada malo, creo que todo lo que se puede decir en este momento es una especulación y nuestra obligación es esperar a que las autoridades competentes hagan las investigaciones correspondientes; estamos contentos de que no fueron lesiones de gravedad, pero si estamos consternados por lo sucedido”, dijo.

Calvillo Ramiro señaló que el conductor lesionado se encuentra fuera de peligro y se encuentra siendo atendido por personal médico de una institución hospitalaria del municipio.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Por último, el representante de la Villas de Barahona, enfatizó que ellos se encuentran trabajando con normalidad, y dentro de esta ruta se cuenta con un total de 24 operadores que brindan el servicio a la población.