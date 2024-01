Entrega DIF municipal apoyos a sector vulnerable

Para Ma. Carmen y María del Refugio la entrega de sillas de ruedas y andadores por parte del DIF municipal, cambiará su vida en su totalidad, ya que con ello podrán acudir a sus consultas médicas y realizar más sus actividades diarias.

"Por fin tengo mi silla de ruedas, me integraron en el programa en el mes de diciembre y por fin hoy me la dieron; tengo un problema en la columna y por fin me podrán trasladar y poder salir de mi casa, donde vivo con mis tres nietos y mi hija”, explicó Ma. Carmen Virginia Sixtos Batalla.

La beneficiaria comentó que desde hace cinco años la situación se tornó más complicada, esto ya que al fallecer su esposo no había una manera para poder acudir a sus citas médicas, hasta que uno de sus hijos le hizo entrega de un andador con el cual pudieron llevarla a sus actividades diarias.

“Ahora sí me podrán llevar al jardín, a tomar una nieve que tantas ganas tengo; yo vengo desde la calle Lazaro Cárdenas en donde antes salir a la calle era un riesgo porque llegué a caerme dos veces en el andador y no me dejaban salir sola y ahora con la silla será diferente”, explicó Carmen Virginia.

En esta entrega de apoyos por parte del DIF municipal se logró hacer la entrega de 106 sillas de ruedas, 19 bastones de cuatro puntos y 45 andadores, beneficiando a un total de 170 personas en situación vulnerable.

“Yo vengo de la infonavit 1 y con este andador podré caminar porque me duelen mucho mis rodillas y me ayudará para poder caminar para dar la vuelta por donde vivo; mi hija me apunto desde hace tres meses y hasta hoy me lo dieron; esto es de gran ayuda y dios quiso que me dieran este andador”, comentó María del Refugio Calixto.