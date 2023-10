La cifra total de localizados asciende a más de 200 personas

Salamanca, Gto. – La vocera de la Brigada de Búsqueda de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos Alma Lilia Tapia, dijo que en lo que va del año 2023 han logrado localizar alrededor de 62 personas sin vida.

Esperan poder tener más apoyo por parte de las autoridades para realizar sus búsquedas

"Yo creo que hemos encontrado unas 62 personas sin vida y ahorita con vida no hemos tenido nada nuevo, pero a pesar de ello seguimos haciendo el mismo trabajo; yo creo que lo que nos hace falta es una reunión con el alcalde porque estoy viendo que el desconoce algunos asuntos y temas que están pasando, nosotras queremos tener la libertad y confianza donde podamos sentirnos seguras y no nos estamos adueñando de ningún lugar, aquí en este árbol nosotras venimos a platicar y realizar actividades alusivas a lo que hacemos; nos estamos sintiendo como un cero a la izquierda porque vemos que programan cosas y no nos contemplan", dijo la vocera de la brigada.

Solicitan tener una reunión con el alcalde César Prieto Gallardo

En lo que va de los tres años que lleva conformado esta brigada de búsqueda, han logrado localizar a una gran cantidad de desaparecidos, en donde se hace énfasis al gran trabajo realizado por las familias que lo integran.

"Sigue en más de 200 porque tenemos otros de Jaral del Progreso y también los hemos estado encontrando dos de los recientes; esto es una señal de que nuestro trabajo está funcionando, pero también queremos encontrar a los de tiempo data, pero para eso es el trabajo de la brigada para seguir donde toda la gente nos diga que hay, iremos a descartar", indicó.

La vocera del colectivo comento que ellos quieren seguir trabajando de la mano con el municipio.

"Yo ya casi un año pedí apoyo y no vi nada, yo creo que para eso no se podrá, aquí se necesita que hablemos directamente y nos diga que el nos va a apoyar con tal cosa. Ya somos más 30 personas en la brigada y necesitamos equipo, aunque sea botas porque a algunas ya les han picado arañas o espinado, aparte del deterioro que se tiene al ir buscando", añadió.

Por último, espera que sus peticiones puedan ser escuchadas por César Prieto Gallardo sin la necesidad de llegar a un debate.