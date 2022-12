La asociación SURBA detectó cuatro nuevos casos de envenenamiento de canes

La Asociación Salmantinos Unidos Por el Respeto y Bienestar Animal registró cuatro nuevos casos de envenenamiento animal en la colonia Floresta, los cuales aumentan la cifra hasta en un total de 65 perros envenenados, tanto domésticos y en situación de calle.

La Asociación Salmantinos Unidos por el Respeto y Bienestar Animal (SURBA) atendió la denuncia de los habitantes de la colonia Floresta, quienes reportaron que sus mascotas habían sido envenenadas por parte de un habitante de la misma colonia.

Ante esta petición realizada por los habitantes de esta colonia, Argelia Ramírez, representante de la asociación SURBA, acudió al lugar en donde actuaron realizando una campaña de concientización para que los habitantes de esta colonia no realicen este acto inhumano en contra de los caninos.

“Esto lo estamos realizando, luego del reporte de los habitantes de esta colonia, quienes nos dijeron que están envenenando a perritos en situación de calle, perritos comunitarios, los cuales son cuidados por rescatistas; este hecho fue por gente intolerante que no quiere que estén en la calle; pedimos tolerancia ante estos animalitos que ya son seres sintientes”, explicó Argelia Ramírez, representante de SURBA.

Argelia Ramírez enfatizó que desde el mes de junio se empezaron a recibir casos de envenenamiento de perritos, iniciando en la colonia Reforma, el cual fue el detonante para que se tuvieran una cantidad de 60 a 70 perritos.

“Esto ya es muy grave, esto es de llamar la atención, porque recordemos que una persona que mata cruelmente de esta manera es una agonía tremenda, y esto es un foco rojo que, nosotros, como animalistas, queremos evitar; iniciamos en Reforma, Los Sauces, Valtierrilla, San Javier, San Isidro, sobre el cause del río, El Cerritos y Álamos, que es en donde tenemos la situación de perritos envenenados”, enfatizó.

Aunado a ello, una habitante de la colonia Floresta comentó que su mascota fue víctima de estos casos de envenenamiento por parte de un habitante de la misma colonia.

“Durante la mañana, una persona de aquí, de la colonia Floresta, envenenó a mi perrito, la cual era para mí más que un perrito, era mi compañero, mi bebé, él nunca atacó a nadie y alguien, sin escrúpulos, me lo envenenó y me lo mató, esto me causó un gran dolor y daño, les pido a las demás personas que cuide a sus animales, porque en la colonia hay gente mala que sólo piensa en hacerles daño a las mascotas”, explicó la afectada.

Ante ello, la asociación SURBA espera que tras este acto de concientización se pueda dar con la persona responsable de este acto. Además, Argelia Ramírez explicó que continuarán con dicha campaña en más colonias para evitar que se continúen presentando más actos como éste.