La asociación de egresados de la escuela Técnica Terminar 18 de marzo, buscará retomar las clases

El Presidente de la asociación de egresados de la escuela técnica terminal 18 de Marzo, buscará tener acercamiento con autoridades de la secretaria de educación para volver abrir las puertas de dicha instalación.

Patricio Silva presidente de la asociación de egresados de la escuela técnica terminal 18 de marzo detalló que la última ocasión en la cual buscaron abrir el plantel educativo, fue con la secretaria de educación, pero derivado a la pandemia se pospuso hasta nuevo aviso, y hasta la fecha dicha reunión no se ha concretado.

Tendrán acercamiento con autoridades de la secretaría de educación del estado

“Lo que pasa es que nosotros de la última reunión no nos invitaron, pero resulta que al cambiar al director de la escuela, pusieron uno de la Secretaria de educación, de tal manera que lo hicieron firmar el cierre de la escuela y por la pandemia nosotros no pudimos asistir y nos dijeron que hasta nuevo aviso, y nos comentó que era probable que se abriera la escuela pero hasta la fecha no se nos ha citado”, añadió.

Ante ello, comentó que por parte de ellos buscarán tener el acercamiento con la secretaria de educación pública del estado para explicar cuales fueron los acuerdos que tuvieron con ellos. Ante ello comentaron que ellos están esperanzados a que se abra la escuela para poder llevar a cabo las clases dentro de esta instalación y no donde se propone que se lleven a cabo, en el plantel de alta especialidad IECA

“Ahorita con la industria se requiere los técnicos instrumentistas que son los de cajón porque todas las industrias necesitan de los técnicos instrumentistas tanto en México como en cualquier parte del mundo”, añadió.

De igual manera comentó que se encuentran esperanzados a que se les de la oportunidad de volver abrir nuevamente el plantel ya que se encuentra cerrado desde el año. Cabe mencionar que esta escuela tuvo por última ocasión sus puertas abiertas antes de la pandemia por Covid-19.