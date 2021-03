Jovita se vacuna y lleva a vacunar a sus siete hijos

Romita, Gto.- La señora Jovita Aguilera de 96 años acudió al puesto de vacunación contra Covid-19 de la calle 5 de febrero en la colonia Centro del municipio de Romita, para llevar a sus 7 hijos a vacunar contra el virus.

Desde el lunes 15 de marzo la familia Pérez Aguilera hizo fila para sacar el turno de la señora Jovita y para sus 7 hijos, los cuales también son de la tercera edad y como familia acudieron a aplicarse la vacuna contra el virus.

“Me siento bien, a pesar de los años, estoy muy feliz, tengo apenas 96 años y primeramente Dios seguir adelante, tengo 8 hijos y nietos un montón ya no los cuento”, comentó la señor Jovita.

Acompañada de sus hijos y su nieta estuvo desde las 7 de la mañana en el puesto de vacunación en la Secundaria Petra Ríos, ubicada en la calle 5 de febrero de la colonia Centro, con el turno 10, mientras que algunos de sus hijos tenían turnos antes o después que ella.

Durante toda su vida fue ama de casa y también ayudaba en las labores del campo a su marido, todo con tal de apoyarlo y sacar a sus hijos adelante, tan solo su hija la más grande tiene 78 años y también formó una familia grande como su madre.

“Casi todos van a necesitar vacuna, menos la más chiquita que tiene 56 años” , dijo.

Con la vacuna la familia tiene la esperanza de que todo sea para un bien de su familia, pues la señora Jovita ha pasado por varias enfermedades graves y que por poco terminan con su vida, sobre todo le dio cáncer y pudo salir adelante.

SE HACEN AMIGAS EN LA FILA

Luego de más de 24 horas de espera para aplicarse la vacuna contra el Covid-19 en la Secundaria Petra Ríos, ubicada en la calle 5 de febrero de la colonia Centro, la señora Ma. Guadalupe Ramírez, Elvia Zavala Pérez y Amelia Rojas se volvieron amigas.

“Estoy aquí con mi hermana y con estas señoras que ya me las hice amigas”, comentó Ma. Guadalupe Ramírez de 68 años, quien fue la primera en llegar a la fila para ser vacunada con el turno número 1.

Las 3 señoras estuvieron esperando en la secundaria desde el lunes 15 de marzo para poder colocarse la vacuna contra el covid-19, por lo que durante más de 24 horas estuvieron conviviendo y apoyándose mutuamente.

"Pues es que se estaban turnando, como una de ellas vive aquí a la vuelta pues se le hizo más fácil y yo vivo más lejecitos, nada más que me dicen que aquí quédate conmigo para más rápido", comentó Amelia Rojas de 64 años.

Gracias a que una de las 3 amigas vivía cerca fue como lograron pasar las horas de espera fuera de sus casas, pues se turnaban para acudir al baño, lavarse las manos o para traer alimentos.

“Me voy yo a mi casa y le traigo de comer y luego se va ella, me trae a mi y así andamos las dos, mi casa no está muy lejos está cerca pero gracias a Dios ya vamos a salir “, comentó Elvia Zavala Pérez de 68 años.

MAURA VA POR MÁS AÑOS

A nada de cumplir los 91 años, la señora Maura Macías acudió al Auditorio Municipal de Romita para colocarse la vacuna contra el Covid-19, pues tiene esperanza de vivir muchos años más.

Durante toda su vida se ha dedicado al hogar y a sacar a sus hijos adelante, ya que desde hace más de 30 años que quedó viuda y jamás se rindió; dijo que lavaba ajeno, hacía tortillas para vender y que hoy en día no deja de hacer quehacer en el hogar.

“Soy feliz de la vida, pues nomás lavo trastes, a veces que no hay nadie me pongo a barrer me pongo a hacer algo, no quiero estar tullida”, dijo la señora Maura Macías.

Con una familia numerosa conformada por 10 hijos, cada día ha sido gratificante para ella el seguir con vida y salud, pues puede ver a sus hijos saliendo adelante.

Su hijo el más chico de 46 años, fue quien llevó a su mamá a recibir el biológico y quien está al pendiente de que no le pase nada, ya que dijo tiene asma y eso le hace algo delicada la vida.

“Me sentí muy contento porque era algo que no nos esperábamos, hasta que mi sobrina dijo que hoy se comenzaba a aplicar la vacuna aquí en Romita, dije a ver cómo le hacemos, tengo que hacer algo y si alcanzamos”, comentó Efrén Huerta Macías.

Al menos 3 de los hijos que tiene la señora Maura Macías, requieren de la vacuna contra covid-19, mismos que también aprovecharon para pasar a la vacuna en otros puntos de la ciudad.