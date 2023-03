Irregularidades de la GN se dan por falta de capacidad: Alcántara Soria

Irapuato, Gto. (OEM-Informex).- La Guardia Nacional se ha visto involucrada en diferentes cuestionamientos que han dejado en duda su desempeño en los municipios, estados e incluso en el país, y esto se debe a la falta de capacidad que tiene sus elementos y la falta de estrategia de los mismos.

Así lo aseguró Juan Miguel Alcantara Soria, ex titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien en entrevista para la Organización Editorial Mexicana dijo que los malos resultados que han entregado la Guardia Nacional se deben a que el 90% de los elementos no están certificados, ni han pasado sus exámenes de confianza, por lo cual es común que se vean involucrados en situaciones ilegales.

Urgente cambiar la estrategia de la Guardia Nacional.

“En primer lugar los datos duros que tenemos nos indican que el 90% de los elementos de la Guardia Nacional no han pasado sus exámenes de confianza para entrar o permanecer en esa institución, lo cual significa que hay de todo dentro de la institución”, mencionó.

Alcántara Soria dijo que la apresurada creación de la Guardia Nacional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para encargarse de la seguridad pública, que a la postre se convertiría en una de las piedras angulares de su estrategia de seguridad hizo que ésta no dé los resultados esperados.

“Como se puede constatar en distintos puntos del país, la Guardia Nacional militarizada hoy no tiene los suficientes controles, dado que ese apresuramiento ordenado por el presidente López Obrador para conformarla pues hizo que entrara de todo, incluyendo 'prietitos en el arroz', y eso significa que no haya la capacidad para ejercer el uso legitimo de la fuerza y disparan a todos”, dijo el ex titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Juan Miguel Alcántara Soria reiteró que la falta de elementos ha ocasionado que las filas de la institución se llene de elementos “patito”, los cuales incluso se han visto involucrados en el robo de gases e hidrocarburos, tales como los denunciados por Petróleos Mexicanos (Pemex) en el cual se registraron crecimiento del robo de éstos hasta de más del 60% a comparación del 2021.

“La cifras que lanzan los de Pemex son muy claras de cómo se ha vuelto a incrementar las perdidas financieras por los robos de hidrocarburo y esto se da por esas causas, pues no hay una estrategia para detener este robo”.

Agregó que es urgente que haya una verdadera estrategia de seguridad y que se comience a regularizar a los elementos de la Guardia Nacional, pues de no ser así, podría traer severos problemas de inseguridad, robos y hechos violentos al país.

“No hay institucionalidad, no hay tecnologías, no hay equipos humanos profesionales, para detener esta situación y si a eso le ponemos que la Guardia Nacional es la que fue encargado por el presidente la vigilancia de los ductos de Pemex del país no está dando los resultados obtenidos”.

La Organización Editorial Mexicana publicó que en los últimos cinco años, el robo de gas LP ha ido en incremento en Guanajuato; de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), 2022 ha sido el año con mayor detección de tomas clandestinas, las cuales presuntamente fueron utilizadas para robar este hidrocarburo, hurto que no es nuevo en Guanajuato, incluso, desde 2019 el gobierno federal había detectado a una banda dedicada al hurto de este combustible, a través de tomas clandestinas, agrupación que tenía su centro de operaciones en el Estado de México, puntos que debían ser supervisados por elementos de la Guardia Nacional.