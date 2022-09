Invitan a la ciudadanía a no ingresar a los cuerpos de agua en esta temporada de lluvias

Juan Antonio Quiroga Lozano comandante del cuerpo de bomberos de Salamanca y presidente de la asociación de bomberos en el estado de Guanajuato detalló que en el año pasado se registraron 17 fallecimientos por inmersión de cuerpos de agua, por lo que se invita a la ciudadanía a no ingresar a estos cuerpos en esta temporada de lluvias.

El presidente del cuerpo de bomberos en Salamanca y de la asociación de bomberos en el estado de Guanajuato, Juan Antonio Quiroga Lozano, detalló que en esta temporada de lluvias la ciudadanía suele ingresar a los cuerpos de agua o presas a realizar actividades acuáticas sin medir las consecuencias.









Tras estas actividades realizadas por la ciudadanía, van mezcladas por el consumo de bebidas alcohólicas, a lo cual se le pide a la ciudadanía de manera atenta a no ingresar ya que algunos de estos lugares son irregulares, y pudiera terminar con un desenlace fatal.

“En cuestión de las presas, estás son presas pequeñas, y se les hace la recomendación a las personas a no ingresar a estos cuerpos de agua a nadar, porque no son terrenos parejos y puede que tenga medio metro de profundidad y a un paso más cuente con dos metros de profundidad, y sobre todo no mezclar el alcohol con el ambiente acuático”, explicó.

Aunado a ello, comentó que el año pasado, en todo el estado de Guanajuato se tuvo el registro de un total de 17 fallecimientos por inmersión, por lo que se realizan recorridos en estos cuerpos de agua para evitar más incidentes de esta índole.

“En esta temporada lamentablemente incrementan los incidentes de este tipo, y nuestro llamado es para que eviten entrar a los cuerpos de agua, hay muchos balnearios que están diseñados para este propósito, pero los cuerpos de agua naturales conllevan un riesgo alto para la población; a nivel estatal el año pasado en temporada de lluvias tuvimos un total de 17 fallecimientos por inmersión”, dijo.









Esta cifra de fallecimientos contempla los canales, drenes, presas y todo lo que tenga que ver con los cuerpos de agua, por lo cual el comandante de bomberos hizo un llamado a la ciudadanía a no ingresar a estos cuerpos de agua y con ello evitar que se presente alguna tragedia.