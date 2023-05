Invierte 7 mdp gobierno municipal de San Miguel de Allende en apoyos de semilla

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- (OEM-Informex).- Con una inversión de 7 millones de pesos el gobierno municipal de San Miguel de Allende, entregó apoyos al campo, a más de 900 campesinos sanmiguelenses brindando semilla mejorada y cuatro tractores que les están ayudando a labrar la tierra, esto de manera gratuita.

El presidente municipal Mauricio Trejo, acompañado por poco más de mil campesinos y miembros de sus familias, hizo entrega de dos mil 350 sacos de semilla mejorada de maíz.

Este programa, netamente municipal, en el que se invirtieron prácticamente 7 millones de pesos, la Administración Municipal volvió a superar este monto en 23% más que en 2022 y se destinó el 70% del presupuesto municipal a las comunidades.

“Eso no es un regalo, eso es algo que ustedes tienen derecho, lo que pasa es que antes no los volteaban a ver”, expresó, Mauricio Trejo, durante la entrega del programa municipal de semilla mejorada 2023.





Mauricio Trejo recalcó su compromiso con los campesinos y el campo sanmiguelense, y dijo: “de nada sirve que hagamos una sola acción, si no atacamos todo el ciclo que necesitan ustedes, la gente de las comunidades, aquí somos un equipazo que vamos a seguir trabajando, no hay dos San Miguel de Allende, hay uno solo y nosotros vamos a seguir poniendo mucha atención en ayudarles a ustedes, a la zona que más lo necesita y que es la zona donde mejor y más a gusto se siente su amigo Mauricio cada que va. Hay que echarle ganas, de verdad que cuentan conmigo, mi compromiso con ustedes, con el campo de San Miguel es verdadero, no es nomás pura labia”.

El presidente municipal Mauricio Trejo, acompañado por poco más de mil campesinos y miembros de sus familias, hizo entrega de dos mil 350 sacos de semilla mejorada de maíz. | Foto: Cortesía | Gobierno Municipal

Además, el presidente señaló que cada día hace su mejor esfuerzo para que no haya distinción entre las familias de la ciudad y del campo sanmiguelense, “Creo que nos va a ir bien este año y el año que entra que nos vaya mejor que este y, si entre todos nos ponemos las pilas, cada año nos va a ir mejor y sí visualizo que en cinco años podemos nosotros decir, tenemos un campo a todo dar en San Miguel de Allende, con programas históricos como el que estamos haciendo, a nosotros nos toca rajarnos el lomo como los campesinos lo hacen diario”.

Los productores beneficiados también manifestaron su agradecimiento como José Noé Flores, quien comentó: “Un gran orgullo de tener un presidente como lo es el licenciado Mauricio Trejo. Muchas gracias y que esperamos que nos siga apoyando igual como lo ha hecho siempre”.





Modesto Ramírez García comentó, “estuvo muy bonito el evento de las entregas que hizo el señor presidente y le agradecemos mucho, porque se acuerda de nosotros, ahora hay que poner nosotros muchas fuerzas, mucho entusiasmo, para poder producir esto en el campo, mucha alegría, que hay y mucha unión”.

Además Delfino Martínez refirió que el apoyo de semilla genera tranquilidad para las familias beneficiarias, al poder sembrar en este ciclo agrícola, “damos gracias de que nos han apoyado y así esperamos que nos sigan apoyando en esto, en las comunidades, se siente uno feliz, a gusto, tranquilo, relajado, muchas gracias, Mauricio Trejo”.

El programa municipal “Semilla Mejorada” apoya este 2023 a 916 beneficiarios, para sembrar maíz blanco híbrido con desarrollo tecnológico es de alto rendimiento genético, con lo que los agricultores van a obtener una cosecha de calidad en 2,350 hectáreas, además aseguró que el Municipio apoya con 4 tractores que les están ayudando a labrar la tierra de manera gratuita.