Investigadores salmantinos buscan reutilizar el agua para mejor aprovechamiento

En Salamanca, el Colegio de Ingenieros del Agua de Guanajuato (CIAG), en coordinación con investigadores de la Universidad de Guanajuato, están creando un modelo de economía circular del agua, la cual tiene como objetivo potabilizar el líquido tratado, un proyecto que podría desarrollarse en el mediano y largo plazo.

Esto, con la finalidad de atender la problemática del estrés hídrico y el abatimiento de fuentes de suministro en el estado, pues coinciden en que se debe innovar a un modelo de atención que abarque más allá de las medidas emergentes de perforación.

De acuerdo con datos del CIAG, a los que El Sol de Salamanca tuvo acceso, la lluvia que hay en promedio en el estado de Guanajuato es de aproximadamente de 18 mil millones de metros cúbicos; sin embargo, en los últimos años solo se ha tenido una captación de ocho mil, lo que a su vez ha mermado la recarga de mantos freáticos, situación que obliga a explotar los 14 mil pozos registrados ante la Comisión Nacional del Agua, con una extracción anual de cuatro mil millones de metros cúbicos.

“En el estado se busca una reutilización de esta agua, porque ya no tenemos el abastecimiento adecuado, necesitamos buscar otras opciones para poder tener un mayor volumen disponible; actualmente, uno de los municipios que se está posicionando como el más interesado en ello es León, en el que desde el año pasado se está desarrollando la tecnología para poder realizar este tratamiento (…) no es un proceso fácil el llevar una agua residual hasta el momento de potabilizarla nuevamente, es importante saber qué agua tratada podemos llevarla hacia la industria y qué otra hacia la reutilización, un concepto muy importante que estamos utilizando en este contexto es la economía circular, que se basa en que los procesos de tratamiento no sean lineales, que se aprovechen los lodos para que pueda ser más factible el tratamiento y sean sustentables todos sus procesos”, apuntó Beatriz Durán, representante del CIAG e investigadora de la Universidad de Guanajuato.

Cada vez a mayor profundidad

En Salamanca esta problemática se ha reflejado en la profundidad de extracción, pues mientras que en la década de 1940 los niveles oscilaban entre tres y 10 metros, lo que contribuyó a la instalación de la Refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, actualmente la profundidad de extracción oscila entre los 200 y 300 metros, debido a que se extrae más de lo que se puede recargar.

En 2022, tanto en las dos plantas de tratamiento de aguas residuales con las que cuenta Salamanca, así como en las otras 63 registradas en el estado, se tuvo un promedio de 4.15 metros cúbicos por segundo, lo cual representa el 49.4% del saneamiento total del recurso utilizado.

“Para hablar de una reutilización, primero hay que mejorar este porcentaje de agua tratada, en el caso ver cuáles se pueden tratar con microorganismos. Ya en la Universidad de Guanajuato estamos trabajando en ello, estamos incluso participando con la Comisión Estatal para establecer cómo se puede adaptar la naturaleza a los procesos”, añadió.

Viable en un campo sin recursos

Por su parte, el dirigente estatal del Comité Pro-Mejoramiento del Agro Nacional, Rubén Vázquez de la Rosa, declaró que un proyecto de esta envergadura es viable para atender la demanda hídrica en el campo guanajuatense; a pesar de ello, reconoció su complejidad en un sector sin inversiones, ni recursos, en el que se ha priorizado la asistencia en lugar de la productividad.

“Es viable, desde luego hay proyectos donde quieren las aguas tratadas vendérselas al campo, para productos de tallo alto, pero se ocupa inversión, desgraciadamente el campo no tiene inversión, lo poco que se puede invertir es lo que le invierte Gobierno del Estado, sin embargo, de los mil millones que se dice que se invierten, muchos de ellos se va a cosas que no son productivas, son cosas asistencialistas y también hay que revisar si la Secretaría va enfocada a lo productivo o le va meter a ambas partes”, opinó.