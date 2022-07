Inversionistas ven seguridad en Guanajuato: Diego Sinhue

SAN JOSÉ ITURBIDE, Gto.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que el estado ya está mejorando el tema de la seguridad, con menos delitos como homicidio doloso y robos, y para muestra de ello es que las inversiones nacionales y extranjeras continúan llegando a la entidad, pues lo ven como un lugar seguro para sus capitales.

En entrevista durante su gira por San José Iturbide, en donde participó en la ceremonia del anunció de la inversión de 50 millones de dólares que hizo la empresa Ferrero para ampliar su planta que tiene en ese municipio, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo comentó que las inversiones siguen llegando al estado y eso da cuenta de que los capitales nacionales y extranjeros tienen la confianza para traer su dinero al estado, por todas las ventajas que ello conlleva.





Más empresas están volteando sus ojos a Guanajuato.





“Lo que puedo decir es que estamos bajando los homicidios, estamos bajando los delitos y si no hubiera confianza, no invertirían estas empresas en el estado, ellos hacen análisis, hacen estudios y siguen llegando inversiones, entonces yo creo que Guanajuato le está dando la vuelta al tema de la inseguridad, estamos saliendo adelante, pero siempre habrá quien quiera ver a Guanajuato no como está hoy, como un estado pujante, saliente, que genera inversiones y confianza”, dijo el mandatario estatal.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció que en próximas fechas la empresa italiana Proma estará anunciando su inversión en San Miguel de Allende y que se sumará a la otra inversión de 15 millones que hizo en el estado otra firma de Italia, Pirelli, o la de la propia Ferrero y que fue de 50 millones de dólares.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo señaló que la llegada de estas inversiones abonan para que en el estado se vaya haciendo un mejor ecosistema económico, pues puso como ejemplo que Ferrero da empleos a personas de municipios como Victoria, Doctor Mora o San Luis de la Paz, que por su ubicación geográfica se hace complicado llevar empresas “pero las personas están viniendo a trabajar y eso habla de que se está generando una economía alrededor de este polo de desarrollo que es San José Iturbide”.









Al principio del sexenio, Guanajuato se planteó una meta de atraer cinco mil millones de dólares en inversiones y para la mitad de 2022 ya se han concretado más de tres mil 200 millones de dólares.

La semana pasada, el subsecretario de Atracción de Inversiones, Alejandro Hernández Fonseca, dio a conocer que del 18 al 21 de julio una misión de empresarios y funcionarios estatales guanajuatenses realizarán un viaje a Inglaterra y Suiza para atraer por lo menos otros 100 millones de dólares al estado, entre empresas del sector aeroespacial y metalmecánico.