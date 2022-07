Interpondrán denuncia ante FGR por fraude a paisanos

La Unión Campesina Democrática (UCD) se deslindó del fraude del que fueron objeto casi 400 personas originarias de municipios como Abasolo, Pueblo Nuevo, Pénjamo, Huanímaro, Cuerámaro, Irapuato, León y Romita, así como también de Michoacán e incluso el dirigente de esta organización civil, Francisco Escobar Osornio, anunció que preparan una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el delito de delincuencia organizada, pues hay más personas defraudadas en el país.

En rueda de prensa, Francisco Escobar Osornio dijo que Miguel Ángel N., la persona que fue señalada como la que recibió el dinero en las oficinas de la UCD de Abasolo desde el cinco de julio ya no formaba parte de ésta, por lo que los pagos que recibió no ingresaron a la organización.





Explicó que en su momento Miguel Ángel dijo que sería el intermediario para llevar a trabajar a personas a Canadá, algo que la UCD no aceptó y por lo tanto todos los trámites los hizo presuntamente a título personal, junto con una mujer identificada como Josefina N.

“No pertenece a la UCD y es más, la UCD dará acompañamiento legal gratuito a las personas estafadas, pues ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero también se ingresará una más ante la Fiscalía General de la República, pues fue un delito cometido en varias partes del país y eso encuadra en la delincuencia organizada”, dijo Francisco Escobar Osornio.

Mientras tanto, en Pénjamo decenas de personas acudieron a las instalaciones de la oficina del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado con sede en Abasolo, pues se trataba de los faltantes de interponer su denuncia por el delito de fraude.

Francisco Escobar Osorno llamó a las personas a no caer en más fraudes y explicó que cuando hay ofertas para trabajar en Canadá “no se pide visa, a muchos les pidieron dinero para tratar la visa de trabajo, Canadá no pide visa, desde ahí se podía saber del fraude, pero se aprovecharon de que muchas personas no saben eso y se consumó el delito, por eso los vamos a orientar para que sea una denuncia colectiva”.

Vendió dos chivas que eran para los XV años de su hija

Maurilio Soto Martínez, originario de San Rafael de Horta, en Abasolo, dijo que él fue una de las víctimas de ese fraude, pero explicó que no se trató de la promesa de conseguir visas, sino que les dijeron que los gastos a pagar eran para seguros de viaje, papeleo para el trámite y una cuota que según sí era para la UCD.

“Cuando llegamos a México vimos que había como otras 500 personas más que habían sido defraudadas en Chiapas, Oaxaca, zonas donde hay muchos migrantes que se van de jornaleros y pues por eso caímos, porque llegaron a zonas donde normalmente se expulsa a gente para trabajar y yo me decidí porque un compadre sí pagó y fue el que me invitó y caímos”.

Maurilio relató que para poder pagar los cinco mil pesos que él dio tuvo que vender dos chivas que estaba engordando para los 15 años de su hija.





La oficina de la UCD estuvo cerrada el miércoles.





“Yo pensé que si me iba a trabajar iba a poder dar dinero para la fiesta, pero pues ni modo, a trabajarle más duro, porque ya no tengo para esa comida”, dijo.

Cierran oficinas de UCD en Abasolo

A pesar de que el martes las oficinas de la UCD estuvieron abiertas y a algunas personas les regresaron dos mil pesos que según Miguel Ángel N. aún tenía disponibles, para el miércoles las oficinas ya no abrieron.

Los vidrios dela oficina lucieron destrozados, pues en una situación de inconformidad algunas personas enojadas causaron en el inmueble.