Insuficiente colocación de cisternas en San José de Mendoza

A pesar de contar con infraestructura para almacenar agua, el suministro es insuficiente para el consumo diario, por lo que familias de la comunidad de San José de Mendoza deben invertir parte de sus recursos en reabastecerse, antes del abastecimiento semanal que se realiza a través de las dependencias gubernamentales, así lo dio a conocer Fidencio Téllez Sánchez.

“Hay veces que no hay agua, porque es mucho el consumo que tenemos en esta zona, la utilizamos para tomar y para los quehaceres del hogar y en ocasiones duramos como dos o tres veces sin agua y en esas ocasiones que no tenemos, nos vemos en la necesidad de traer de otros ranchos donde si tengan; para ello tenemos que comprar agua de otras comunidades en donde nos cuesta un tinaco de 100 litros como en 250 pesos”, comentó

En algunas casas viven alrededor de tres o cuatro familias en donde el consumo de agua potable en esas viviendas es considerable por lo que las cisternas no han dado el abasto correspondiente para todos los habitantes de las colonias colindantes a San José de Mendoza.

“Esta agua no nos la cobran, anteriormente cuando venían a traernos agua si nos duraba un poco más y ahora que ya subieron estas cisternas ya acude más la gente y batallamos por agua porque no les dan el mantenimiento como debe de ser. Supuestamente nos iban a traer agua dos o tres veces por semana, pero ahorita puede que no tengan las cisternas, pero ya con esta instalación puede que ya haya bajado más la presencia de personal para venir a abastecer de agua”, explicó.

Estas cisternas se colocaron durante el mes de agosto en donde el Gobierno Municipal había instalado un total de 16 cisternas en diversas comunidades del municipio en beneficio de las personas que no cuentan con la infraestructura de agua potable.