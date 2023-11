Instituto para las mujeres se encuentra detenido, tras renuncia de titular

Salamanca, Gto. – Luego de que el presidente municipal César Prieto declaró que se busca un perfil apto para asumir la titularidad del Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres (IMSM), por tercera ocasión; la representante del colectivo Regla Rota Patricia Vega dio a conocer que se está exigiendo para que se informe qué es lo que está sucediendo en esta institución que por tercera ocasión busca directora.

Desde la salida de Gabriela González Gómez no se ha sesionado

"Yo escuché hace días cuando el decía que estaba buscando a una mujer que cumpliera con el perfil para todo tipo de mujeres, hay veces que yo quisiera saber a qué se refiere con qué tipos de mujeres. No tengo idea, no sé qué le haga falta, tenemos parado desde que renunció la otra titular y no hay noticias de nada", comentó Patricia Vega, integrante del comité del Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres (IMSM).

El alcalde mencionó que no era políticamente correcto que Patricia Vega asumiera la titularidad del IMSM

Patricia Vega detalló que luego de que se retirara del cargo Gabriela González Gómez no se han llevado a cabo sesiones para trabajar en torno a las mujeres, además externó los motivos por los cuales el alcalde César Prieto Gallardo no la designó como directora del IMSM.

"A nosotras como consejo no se nos ha informado de nada, tampoco hemos sesionado, creo que la última que tuvimos a finales de Julio o principios de agosto; ya no tengo el interés, a mi me dejaron claro el por qué, el alcalde me dijo que no era políticamente correcta además de tener una relación de trabajo con regidoras de los partidos de oposición, pero nosotras seguimos a pie de lucha y debemos de seguir insistiendo", comentó.

Por último añadió, "yo no se qué esperan los regidores y demás integrantes del consejo, porque siempre es Paty la que va adelante, luchando y la que estoy insistiendo, pero ahora si quisiera que ya todo el consejo ya exigiéramos qué está pasando con esta institución".

