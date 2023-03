Inspeccionan protocolos de prevención y sanitarios en balnearios

De cara al periodo de receso escolar de Semana Santa y Pascua, la dirección de Protección Civil realiza la inspección de medidas preventivas en centros acuáticos y de recreación en Salamanca, ya que se espera un repunte en el número de visitantes de hasta un 100% esta temporada.

En este sentido, la dirección de Protección Civil y la dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Jurisdicción Sanitaria V, trabajan para evitar la transmisión de enfermedades durante esta temporada vacacional, así como en la regulación de protocolos de seguridad, así como rutas de evacuación, salvavidas, puntos de reunión; que es inspeccionado por la dependencia municipal.

“Esta el operativo San Cristóbal, este operativo está enfocado a todo lo que es a visita al Cristo Negro, visita de balnearios, cuerpos de agua, recomendaciones de Protección Civil, respetar todo lo que decimos no meterse a las presas, a los ríos, en la cuestión de balnearios hacemos una inspección previa, vamos de la mano con Protección Civil Estatal y la Jurisdicción Sanitaria, para checar las medidas de prevención y sanitarias que se deben de tener en estos lugares que traemos alrededor de ocho”, indicó Dinorath Lastiri Gómez titular de Protección Civil.

Por su parte, la dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios ha verificado las condiciones sanitarias, mediante la cual se realizan toma de muestras para realizar análisis microbiológicos y fisicoquímicos, para garantizar que el contacto no representa riesgos a la salud de los bañistas o usuarios.

Estas inspecciones se realizan de manera previa, durante y tras el periodo de mayor afluencia.

Entre los aspectos que se cuida, se encuentra que no exista cúmulo de sarro y lama, además en el caso de resbaladillas de acero se verifica que no exista oxidación en las orillas, por el contrario debe haber limpieza; a fin de que no se encuentren en malas condiciones de higiene, verificando la cloración del agua en las albercas, así como los diversos métodos para clorar, aparte de la toma de muestras.

Dinorath Lastiri explicó que estas inspecciones se realizan de manera previa, durante y tras el periodo de mayor afluencia, en el caso de las festividades religiosas durante la Semana Santa se espera el arribo de más de 50 mil personas, en tanto en la visita a balnearios, presas y cuerpos de agua se estima pueda ser de cinco mil en esta misma temperada.