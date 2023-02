Insistirán transportistas en aumento a la tarifa

La Comisión Mixta Tarifaria, en Salamanca, buscará que se incremente la tarifa del transporte colectivo en dos pesos, a pesar de los señalamientos de la autoridad de que este año sólo será regulada en 10 pesos.

Los gastos de operación y mantenimiento rebasan el ingreso diario.

En este sentido, los concesionarios del servicio señalaron que, a diferencia del municipio de León, se busca un incremento que no afecte el bolsillo del usuario, ya que en aquélla localidad se busca incrementar el pasaje de 12 a 16 pesos.

Al respecto, Roberto Calvillo Ramiro, presidente de Transportes Villa de Barahona, explicó que con la instalación de la Comisión Mixta Tarifaria se abre la posibilidad de platicar, discutir y argumentar todo aquéllo que con la visión de los ciudadanos, la autoridad y de los transportistas para ver la posibilidad del incremento a la tarifa.

“No sabemos cuánto tiempo de este año vamos a seguir cobrando 10 pesos, nosotros, ahorita, como la visión de los transportistas es esperar a que la autoridad de la materia en este caso la Dirección General de Movilidad, nos convoque a los miembros de la comisión a reunirnos discutir el punto, ha estado muy complicado, la posibilidad que tenemos nosotros con una tarifa de 10 pesos, de cambiar vehículos se reduce muchísimo, entendemos que el usuario está muy lastimado económicamente porque vienen saliendo al igual que nosotros de este proceso de la pandemia y aún no hay la movilidad que antes había, no nos hemos recuperado en muchos aspectos y nuestros vehículos se hicieron tres años viejos sin que tuviéramos dinero para irlos reponiendo”, argumentó.

Respecto a la movilidad en Salamanca, apuntó que los costos de operación, el incremento de los costos administrativos y el decremento en el número de usuarios, complica la situación actual de los transportistas.

“Esta situación no es popular, subir la tarifa, los impuestos no es popular, sin embargo va hacer algo necesario y es algo urgente (…), vamos a continuar con las pláticas, nosotros no vamos a presionar, ellos, como autoridades en la materia, saben que la presión la tenemos todos los días, gastábamos aproximadamente 700 pesos de combustible al día, en este momento estamos gastando mil 200 pesos diarios, el número de pasajeros se redujo hay rutas de 250 a 350 pasajeros por día y tenemos menos ingresos, pero tenemos confianza en la visión de las autoridades sea compartida con nuestras necesidades”, concluyó.