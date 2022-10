Inminente recurrir a deuda pública federal: Padilla

Gerardo Padilla Navarro, reconocido fiscalista guanajuatense, dijo que el Presupuesto de Egresos Federal es positivo para el sector empresarial, ya que por cuarto año consecutivo no se contempla un aumento de impuestos, sin embargo, dijo que es inminente que recurran a la deuda pública, debido a que el presupuesto de gasto es de ocho billones de pesos y el presupuesto de ingresos es de siete billones.

Empresarios no aguantarían nuevo aumento de impuestos.

En entrevista, señaló que el no aumento de impuestos favorece a los empresarios, quienes tras dos años complicados por la contingencia sanitaria no soportarían un nuevo incremento de impuestos, pues actualmente están trabajando para recuperar las pérdidas que se han obtenido, no obstante, dijo que las autoridades federales buscarán otras formas de recuperar la diferencia de un billón de pesos entre los egresos y los ingresos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Dijo que probablemente el Gobierno Federal recurrirá a los contribuyentes para obtener el recurso, cobrándoles más de aportaciones y a través de requerimientos y auditorías lo cual si atenta contra la economía de los ciudadanos que hacen aportaciones.

Local Mejorar recaudación, solución ante recortes federales: Zanella

“Es lo de cada año, por ley se tiene que presentar y tiene un aspecto positivo y un negativo, el positivo es que no hay aumento de impuestos por cuarto año consecutivo lo cual es positivo ya que los empresarios no podrían aguantar un nuevo aumento, apenas se van recuperando del 2020 y 2021 y difícilmente podrían aguantar un aumento”.

Refirió que el crecimiento de deuda pública es inminente para el 2023 y dijo que evidentemente quienes pagarán ese crédito serán todos los ciudadanos que hacen aportaciones a las autoridades fiscales a través del pago de impuestos.

Dijo que las autoridades federales deben planear una estrategia económica de cara al 2023 para ya no recurrir a la deuda pública que atenta contra la economía de todos aquellos contribuyentes que mediante su trabajo aportan impuestos.

Crecerá deuda pública para el 2023.

“Si traen un presupuesto de gasto de ocho billones y un presupuesto de ingresos de siete billones, pues de algún lado va a salir ese billón de diferencia y evidentemente va a salir de préstamos, de aumento de deuda pública, que no se nota el aumento de deuda porque siempre se compara contra el PIB y si el PIB crece o baja se esconde ahí un poquito el billón de pesos, pero es clarísimo y no hay ninguna duda que tiene que haber un crecimiento de deuda para el 23 de un billón de pesos porque ni modo que vaya a caer del cielo esa diferencia de ingresos, y es un documento normal sin mayor sorpresa”.