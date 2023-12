Inician las multas para taxis privados que estén fuera de la ley

León, Gto. - El presidente Estatal de la A.C. “Súper Taxi Línea Dorada” José Luís Guerrero Mendoza dio a conocer que en este mes arrancan las multas para los taxis que operen fuera de la ley, estás van desde los 15 mil hasta los 55 mil pesos por lo que exhortó a sumarse a la plataforma SIGO GTO.

Asimismo, explicó que con la nueva Ley de Movilidad sólo 1 mil 300 de 5 mil agremiados en Guanajuato ya se sumaron a la plataforma, sin embargo, hay municipios como Salamanca y Guanajuato Capital que los usuarios se están acostumbrando al servicio de forma directa por lo que no se sumarían a dicha aplicación.

“Yo represento Taxi Express Salamanca, taxi Express Guanajuato Capital y Línea Dorada y ellos tienen un control de mercado, no ocupan plataforma extranjera ni de Gobierno del Estado más que la nuestra de Línea Dorada y les está funcionando y dicen cómo le voy a entregar mi movimiento a otra plataforma si de ahí comemos y tenemos el control, son motivo por el cual los taxis concesionados (taxi tradicional) no se suben a la plataforma”, argumentó.

VIENEN LAS MULTAS

Aseguró que hace un par de semana tuvieron una reunión todos los líderes del sector privado y los tradicionales donde se acordó que se acaban las multas de cortesías e inicien con las multas normales contundentes en operativos fuertes para poder regular y controlar el taxi pirata.

“Exhorto tanto al particular privado como al tradicional para que esté dentro del marco legal para que no haya ilusos para que no haya ilusionados, vienen las multas y tienen que apegarse a la ley de Guanajuato. En los operativos el personal cuenta con bodycam, tableta para identificar a través del código QR qué es lo que les falta como operador, si se venció el seguro, licencia, y se hace la multa inmediatamente”, dijo.

Señaló que las multas arranca en este mes de diciembre desde 15 mil y la máxima hasta 55 mil pero si es reincidente ya no vas a poder prestar este servicio particular, el carro particular privado solo puede hacer el servicio vía plataforma pero si este lo hace a través de otra vía corre el riesgo de tener una multa.

En el caso de los taxis privados comentó que hay poco más de 2 mil registrados y que faltan entre 7 o 8 mil para registrarse por lo que estos operativos son con el objetivo de que se respete la ley y prevalezca el Estado de Derecho.