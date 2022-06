Inicia auditoría en contra de la administración de Betty Hernández

Tras la revisión del proceso de entrega recepción en el que la administración encabezada por César Prieto detectó irregularidades y afectaciones al erario público por más de 200 millones de pesos, se solicitó a la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) realizar una auditoría integral; cuya notificación del inicio de la misma a su Gobierno se realizará este jueves, así lo dio a conocer Javier Pérez Salazar, Auditor Superior del Estado de Guanajuato.

En este contexto, el auditor Javier Pérez Salazar espera que este mismo año la ASEG concluya el proceso y por ende el Congreso recibirá los resultados antes de concluir el presente ejercicio fiscal. “El Congreso autorizó una auditoria integral para Salamanca, para el periodo 2018-2021 el pasado 19 de diciembre de 2021, se tiene previsto estar el día de mañana (hoy), con el presidente César Prieto hacerla notificación formal de la auditoría integral, encabezará el equipo multidisciplinario que a partir de mañana nos pondremos a trabajar junto con el equipo del presidente municipal para que la auditoria inicie formalmente y la podamos concluir este mismo año, este mismo año recibirá el Congreso el resultado de la auditoria como tal”, detalló el auditor.

La administración encabezada por César Prieto detectó irregularidades y afectaciones al erario público por más de 200 millones de pesos

En diciembre de 2021, la actual administración mandó llamar a varios ex funcionarios al haber encontrado irregularidades durante el proceso de entrega-recepción, entre ellos, el ex director de obras públicas, el ex- tesorero, la ex- secretaria particular, la ex secretaria de ayuntamiento e incluso a la propia ex- alcaldesa María Beatriz Hernández Cruz. Posterior a ello, el pasado 19 de diciembre de 2021 el congreso autorizó la auditoría integral, por lo que este jueves se notificará al gobierno de César Prieto, el inicio de la misma.

Los señalamientos

El pasado 27 de diciembre de 2021, durante la sexta sesión ordinaria el Ayuntamiento de Salamanca, dio a conocer las irregularidades por más de 200 millones de pesos por parte de la administración 2018-2021; por lo que con 13 votos a favor y dos abstenciones se aprobó enviar el informe al Congreso del Estado para su revisión por parte de la ASEG.

Local Responsables de irregularidades deberán ser castigados; Cesar Prieto

Aunado a ello, la Auditoría Superior de Guanajuato investiga a Antonio Arredondo alcalde en el periodo 2015-2018 por irregularidades en por lo menos 65 compras, contrataciones e inconsistencias en contratos por 184 millones de pesos.

Luminarias

En este contexto, la Auditoria Superior del Estado, concluyó que durante el gobierno de Beatriz Hernández, fue irregular el procedimiento de adquisición de luminarias y el arrendamiento de la camioneta blindada, lo que supone un daño al erario por casi 42 millones de pesos por las luminarias, y más de cinco millones por el contrato de arrendamiento y posterior compra de la camioneta blindada.

Los ahorros

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Respecto al buen manejo de los recursos públicos César Prieto informó que gracias a la adquisición de maquinaria para el relleno sanitario, camiones para la recolección de basura, así como el prescindir de la camioneta blindada y el servicio de seguridad privada contratado en el periodo 2018-2021, se generó un ahorro de más de 130 millones de pesos.

El desglose

La renta de maquinaria y de camiones recolectores representaban un gasto de más de tres millones de pesos mensuales, en seguridad privada para la ex alcaldesa y su familia pagaron 18 millones 510 mil pesos, tres millones 936 mil pesos por renta de armas para escoltas y seis millones 312 mil pesos por la renta y compra de la camioneta blindada; aunado el contrato de renta de telefonía y equipo de telecomunicaciones, por tres millones de pesos anuales.