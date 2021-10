Hice las cosas bien: Beatriz Hernández

Luego de que el alcalde Cesar Prieto Gallardo, manifestara en reiteradas ocasiones, inconsistencias en el proceso de entrega recepción, por parte de la administración de Beatriz Hernández. La ex alcaldesa se dijo confiada de haber hecho las cosas bien y señaló que sí hay alguna observación, se tendrán que esperar los 45 días que marca la ley para que lo hagan de manera formal.

La ex presidenta municipal, Beatriz Hernández Cruz, se dijo confiada de haber hecho las cosas bien durante su administración y reiteró “miren vamos a dejar que pasen los 45 días de ley y después de este tiempo pues ellos tendrán que hacer las observaciones de manera formal y se estarán enviando a la contraloría, hay que esperar a que eso suceda(…) yo tengo mucha confianza en que hicimos las cosas de manera correcta y bueno si la queja es porque la presidencia tenía cacas de paloma y no se alcanzó a pintar por dentro ,pues bueno pinte más de dos mil casas de ciudadanos y creo que es lo más importante “dijo.

“Entonces vamos a dejar que pasen esos 45 días para que entonces se haga de manera formal y no se digan las cosas nada más al aire, es importante que haya un documento que lo avale” señaló.

Local Abierta Salamanca a recibir auditorías

Al cuestionarle sobre la posibilidad de que los ex funcionarios sean llamados a comparecer por la actual administración, dijo que los ex funcionarios no tendrían tampoco ningún problema, sin embargo, todo debe ser muy claro pues es importante que cuando se diga algo, sea con bases y con documentos.

“Estoy sumamente orgullosa, lo repito y lo reitero, de haber dejado las bases de un buen gobierno dejamos una policía, dejamos una ciudad iluminada, muchas calles re encarpetadas, otras que obviamente no se alcanzaron a re encarpetar y qué bueno que ya las están arreglando, ojalá que lo hagan con la misma calidad” finalizó.