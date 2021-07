Incumple bajar precio del gas

La creación de la empresa pública Gas Bienestar es el resultado del incumplimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de su promesa de campaña de disminuir el precio del gas LP.

Así lo señaló el senador del Partido Acción Nacional, Erando Bermúdez Méndez, quien atribuyó a que los altos precios del gas LP en México son por la mala gestión de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la falta de subsidios por parte del Gobierno Federal.

“Al Presidente se le olvidó que esos son precios del mercado y que para que estén más baratos hay que meterle subsidios y ¿por qué no le mete subsidios? Pues porque ya no hay dinero, ya se lo acabó. El presidente no ha respondido de quién es la responsabilidad hoy. Es de él.

“Los precios del gas en México sí dependen de las empresas gaseras, no lo dudo, pero ¿quién les vende el gas a las empresas gaseras? Pues Pemex”, afirmó el senador panista.

Erandi Bermúdez comparó el concepto de bienestar que impulsa López Obrador con el modelo implementado en países como Venezuela y Cuba y que no han sido exitosos en esos países.





Erandi Bermúdez sostuvo que la creación de esta nueva empresa es también un distractor más para que la población olvide otros temas importantes, como el desabasto de medicamentos, la mala gestión de la pandemia, la inseguridad y la militarización de la seguridad pública.

“El presidente solamente está buscando otro distractor, dado que él quiere patear el bote y dar tiempo mientras sale otro distractor a medio camino, mientas sale otro avión rifado o no rifado, vendido o no vendido, mientras sale otro Insabi; cada año saca dos o tres temas para distraer”, manifestó.