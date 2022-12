Incrementa demanda del servicio de transporte de alquiler por temporada de fin de año

Como cada temporada de fin de año la demanda del servicio de taxi se incrementó hasta un 80%; y con ello los tiempos de espera de usuarios, así como el de traslados al aumentar el tránsito vehicular, ante ello usuarios denunciaron cobros de 10 pesos sobre tarifa establecida, ante el argumento de los congestionamientos vehiculares, sin embargo, concesionarios indicaron que la tarifa no se ha modificado e invitaron a reportar a quienes cobren más de los 50 pesos en que está estipulada.





Para muchos trabajadores del volante, la temporada de fin de año representa la oportunidad de recibir un mayor margen de utilidad por su labor, esto debido a que la demanda aumenta de manera considerable; a pesar de ello usuarios e incluso algunos conductores refirieron que algunos compañeros no respetan la tarifa establecida y incrementando de cinco a 10 pesos el precio por servicio.

“Esta temporada nos va muy bien, ya que no nos damos abasto, con la demanda en las calles o los servicios que se piden por medio de las operadoras, el que quiere tener un mayor ingreso pues debe ponerse las pilas, para desplazarse rápido e ir cubriendo más servicios, aunque hay otros que en vez de ponerse a en friega prefieren cobrar cinco o 10 pesos más por dejada, cuando lo que se tiene que cobrar son 50 pesos, algunos cobran 55 o 60”, indicó Marco Antonio Rodríguez.

Ante ello, los trabajadores del volante invitaron a la ciudadanía a reportar este tipo de abusos, así como otras fallas en el servicio, como que el conductor vaya a exceso de velocidad, lleve la música fuerte o incluso fume dentro de la unidad; “a veces nos quejamos que la gente no quiere tomar taxis, que ahora buscan mucho el Uber, pero eso es a consecuencia de que no se hace nada por mejorar, anteriormente, la gente no podía hacer nada pero ahora tiene otra opción de transporte, por lo que si queremos seguir vigentes tenemos que mejorar”, consideró Gabriel Huerta.

Saturado servicio de Uber

Ante esta problemática, la ciudadanía busca un mejor servicio de transporte de alquiler, por lo que el servicio de Uber se ha visto saturado los últimos días, pues sus conductores consideran que la gran diferencia es el trato con la gente y la comodidad del transporte; “no se inventó el hilo negro con este servicio, simplemente se hizo un análisis de las fallas del servicio convencional y se mejoraron, en esta temporada hemos estado saturados pero ahí vamos trabajando con las mismas ganas y el respeto que merecen los usuarios”, afirmó Clemente Razo.