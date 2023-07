Inauguran Corazón Comunitario en colonia San Javier

En el marco de la inauguración del Corazón Comunitario, de la colonia San Javier, el alcalde César Prieto informó que se cuenta con un recurso aprobado de 10 millones de pesos para habilitar espacios públicos con ejercitadores y juegos, lo que contribuirá a alcanzar la meta de habilitar 150 espacios de esta naturaleza, los cuales dijo no todos serían necesariamente construidos desde cero.

Con una inversión superior a un millón de pesos, el gobierno municipal llevó a cabo la inauguración del Corazón Comunitario en la colonia San Javier, en donde se verán beneficiados los habitantes de las colonias aledañas como lo es San Pedro por mencionar algunas de ellas.

Se invirtió más de un millón de pesos.

En el evento estuvieron presentes autoridades municipales y del Desarrollo Integral de la Familia Municipal (DIF), Eugenia Leonor Martínez Carrillo, quien comentó que con estos tipos de instalaciones apoyarán a fortalecer el tejido social de la ciudad, el cual se ha arrebatado desde hace mucho.

“Por fin se llegó el día en donde se inaugura este espacio para cada uno de ustedes, no sólo de la colonia San Javier, hay más colonias que se integran, y así es como debemos de estar trabajando, unidos porque es un claro ejemplo que no se necesita una gran inversión, que cuando se tienen que bueno se disfruta, pero cuando no había estos espacios; nosotros nos encargamos de las familias de Salamanca y sin las familias de Salamanca no será posible la reconstrucción del tejido social”, comentó.

En este mismo tenor, el alcalde César Prieto Gallardo reconoció las labores realizadas por parte del Desarrollo Integral de la Familia, así como los miembros del ayuntamiento para que estos Corazones Comunitarios sean un factor clave en el municipio.

“Quiero agradecer al DIF por todo su trabajo realizado, al ayuntamiento y diferentes dependencias que participan, COMUDE, Atención a la Juventud, Gerontológico. Yo tengo la idea de que Salamanca es una ciudad de gente buena que pasamos por un mal momento y estoy convencido que con el apoyo de los adultos mayores quieren seguir aportando, lo que ya hicieron hace muchos años quieren seguir reconstruyendo el tejido social y eso será un factor clave en que Salamanca y Guanajuato vuelva a retomar los buenos tiempos de amistad, de comunidad que tanto se requiere; para este Corazón Comunitario se invirtió un millón 749 mil pesos aproximadamente, en donde tiene que ver con la intervención de la cancha, reja perimetral y más temas en el edificio”, comentó.

Se verán beneficiados colonias aledañas en esta zona de la ciudad.

Durante este evento, el alcalde César Prieto Gallardo comentó que se estarán llevando a cabo acciones de recuperación de espacios públicos en donde se destinará una inversión millonaria, en beneficio de la población salmantina.

“Tenemos más proyectos como tal para corazones grandes, los cuales también pueden ser parte de una intervención de rescate de un espacio público sin necesidad de crear una infraestructura como tal; en la modificación pasada se aprobó un recurso de diez millones para ejercitadores y para juegos infantiles para jardín. Tenemos uno que está en la Olimpo, San Pedro, pero mejor al director de obra pública que les diga cuáles ya tenemos el proyecto ejecutivo validado, pero yo tenía el dato de que eran tres o cuatro grandes”, comentó.

Estos Corazones Comunitarios se tienen que terminar en este año, inclusive que ya se cuenta con el recurso.