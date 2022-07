Impulsa Yulma Rocha ley para evitar que agresores de mujeres lleguen al poder

Yulma Rocha Aguilar, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso del Estado, dijo que impulsa la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género para Guanajuato, que tiene por objetivo impedir que agresores sentenciados por violencia familiar o sexual y deudores alimentarios asuman cargos de elección popular.





Erradicar violencia política de género.





En entrevista con Organización Editorial Mexicana, manifestó que dicha iniciativa todavía está en análisis y dijo que tiene confianza que pronto se convertirá en ley, pues hay entidades como Yucatán que ya cuentan con ella y con lo cual en Guanajuato se daría un importante paso para la erradicación de violencia y garantizar que ningún agresor pueda llegar al poder.



Dijo que el objetivo es eliminar en Guanajuato la violencia política de género que atenta directamente contra las mujeres y dijo que hay un trabajo muy arduo por hacer para que deje de normalizarse ese tipo de violencia que durante años ha aquejado a las mujeres que tienen cargos públicos.





Bancada Feminista apoya a Yulma Rocha.





"He vivido violencia política de género, particularmente es en el ámbito donde nos desarrollamos, pero en esos años dices era parte de la política y no debe de ser así, por eso hoy legislamos y está tipificado y es una de las iniciativas que yo presenté 3 de 3, que aquellos que quieran algún cargo de lo que quieran ser candidatos, un cargo de elección popular que no deban de ser ni agresores sentenciados por violencia familiar, ni de tipo sexual, ni deudores alimentarios, es decir aquellos papás que se divorciaron y ya después se desentendieron de los hijos".



Refirió que es una iniciativa que está siendo apoyada por la Bancada Feminista y dijo que no detendrán las gestiones hasta que se convierta en ley y con ello dar garantías de la no violencia política de género contra las mujeres.









Añadió que hace falta promover la cultura de no violencia contra la mujer, pues actualmente todavía son blanco de agresiones que a lo largo del tiempo han sido normalizadas y dijo que será a través de un registro público donde se podrá ver si los aspirantes a algún cargo de elección popular son deudores alimentarios.



"Está en análisis todavía, esperemos que pronto salga, ya hay varios estados que lo legislaron, recientemente Yucatán ya tiene la 3 de 3 para que ningún agresor llegue al poder y podamos ir eliminando estas prácticas, agresiones y los que somos parte de la vida política por supuesto que hemos vivido algún episodio de violencia política de género pero está normalizado".