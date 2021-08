Iglesia debe ser más cercana al hombre y a su realidad actual

El cambio generacional qué ha traído consigo el surgimiento de movimientos como el LGBTTTTIQ+, feminista y otras corrientes sociales han influido para que el numero de católicos comience a descender a nivel nacional.

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los últimos 10 años el porcentaje de creyentes católicos en México pasó del 82.7% al 77.7%, sin embargo, Guanajuato, se mantiene como el estado con más católicos del país, pese a registrar una reducción del tres por ciento en su feligresía durante 2020.

El sociólogo, Juan Manuel Pascual Alarcón Sánchez, señaló que tanto Salamanca como Guanajuato continúan siendo de los municipios y estados más conservadores de todo el país, aunque esto podría cambiar debido a los recientes cambios generacionales que se han suscitado como son los movimientos LGBT, feministas y la increencia en el manejo religioso de la Iglesia Católica en los últimos 20 años, que ponen en tela de juicio la credibilidad de este organismo y también podría generar estragos a futuro en localidad , por ello señaló la urgencia de que la iglesia se reestructure y en caso de no hacerlo, el catolicismo en esta zona sufrirá las consecuencias con la perdida de feligresía.

Ruptura social entre población e iglesia desde finales del siglo XX

El sociólogo salmantino, informó que los cambios generacionales es una manifestación que viene surgiendo desde finales del siglo XX, en donde comenzó a generarse una ruptura en la credibilidad de la Iglesia Católica al estar relacionada con elementos políticos y jerárquicos, entre los que se destaca el respaldo de los representantes católicos a las dictaduras y cuestiones políticas.

Catolicismo en Guanajuato no permite reforma de leyes

Al ser Guanajuato, el estado más conservador de todo el país, el sociólogo señaló que se han frenado iniciativas como la legalidad de la unión homoparental y la despenalización del aborto, que lleva a un discurso de repetición constante de que lo prohibido en cierta forma va romper con todo tipo de grupo sociales como jerarquía logrando un despertar interno en los municipios

El sociólogo reveló que manifestaciones como la primera Marcha Gay que se realizó el pasado 28 de Julio y el surgimiento de movimientos feministas son un claro ejemplo del cambio generacional que se está propiciando en Salamanca y que representan un fuerte llamado de atención para la restructuración de Iglesia Católica o de lo contrario, se podría enfrentar a una reducción considerable de su feligresía en algunos años más.

Catolicismo el reto para los próximos 10 años.

Además, Alarcón Sánchez, declaró que el catolicismo tendrá un reto bastante fuerte en los próximos 10 años en donde deberá de llevar a cabo un proceso de reivindicación desde su exterior hacia su interior, que debe llevar a sus líderes a pensar en una nueva composición de la iglesia

“Es necesario que la iglesia tenga una transformación interna, en caso de no reformarse, vamos a tener una crisis patente de fieles y de cristianos católicos en un futuro, por ello urge su reconfiguración", manifestó.

Reconoció también que actualmente, la iglesia católica en Salamanca, tiene una estructura muy sólida debido a los actos de caridad que realizan hacia la sociedad, con ello, cumpliendo con el significado de ‘religión’ es decir, volver a creer.

Que dice la Iglesia Católica…

El padre Gerardo Vázquez reconoció que en Salamanca indudablemente existe una disminución de la práctica católica aunque no pudo describir las cifras, señaló que en forma general sí han visto esa pequeña disminución.

“Esta disminución se ha dado por distintos factores, la modernidad del hombre en cuanto a su vida materialista, en estos tiempos de pandemia los templos están con protocolos y restricciones de no poder estar abiertos al 100% para recibir a toda la gente que desee venir y también la manera de ser del ser humano que va alejándose de Dios”.

La forma de vida del hombre han sido las razones para este alejamiento de la fe Católica, el sacerdote aseguró que factores como el autoreferencialismo, las ideologías y el materialismo que han permeado la modernidad actual han enfriado el concepto de un Dios presente y actuante en la vida humana.

“Por ejemplo, ahorita el tema del aborto; para algunas personas la ideología es que nadie te diga lo que puedas o no puedas hacer y si tú no quieres tener una vida que ya se está gestando pues deséchala. Las ideologías que han permeado la modernidad actual han enfriado mucho ese concepto de un Dios presente y actuante en la vida humana y a Dios se le ha marginado un poco, para poner en el centro el yo, yo quiero estar bien , son mis ideas y la búsqueda del bienestar o del placer nadie lo tiene que tocar yo soy el centro y Dios en un rincón de mi vida, esto es lo que está pasando en la vida de todo ser humano algunos más algunos menos pero es una tendencia y una forma de vivir que el hombre está acogiendo en la modernidad”

Ante estos cambios de ideologías Monseñor Gerardo señaló que la Iglesia debe ser más cercana al hombre y a su realidad actual pues no puede solamente presentar leyes o normas.

Ante estos cambios de ideologías Monseñor Gerardo señaló que la Iglesia debe ser más cercana al hombre y a su realidad actual pues no puede solamente presentar leyes o normas.

"La iglesia tiene que caminar al lado de las personas y ser más sensible a temas como el divorciado vuelto a casar y no tener como católicos de segunda o tercera, sino abrir sus brazos y su corazón para aceptar la realidad de muchas parejas de divorciados vueltos a casar que finalmente ellos están renunciando a su fe católica pero también tienen el mandato de ser felices y Dios lo sabe"

Insto la necesidad que tiene la iglesia para abrir los caminos de la misericordia que Dios tiene para todos. “Dios quiere que todos volvamos a él, no quiere que le fe se pierda y la Iglesia en ese sentido no tiene que ser cuadrada, tiene que entender esta modernidad del hombre actual, pero también luchar para que en la modernidad y en esta forma de vida Dios esté presente en la vida de todo ser humano y no poner al hombre en el centro de la vida sino poner a Dios”.

Disminuye catolicísimo en Guanajuato

De acuerdo con cifras del INEGI, en Guanajuato la población paso del 93.8 por ciento de católicos en 2010 a 90.8 por ciento para el 2020, lo que equivale a cinco millones 601 mil 990 personas que continúan profesando esta religión en el estado, seguida de la protestante o Cristiano evangélico con 255 mil 840 y que representa un 4.1 % de la población guanajuatense, entre otras.