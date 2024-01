Hoteles y restaurantes esperan picos del 100% en ventas en fines de semana de Feria

León, Gto.- Manuel Bribiesca, presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera en el estado de Guanajuato, declaró que con el arranque de la Feria del León el próximo 12 de enero, se espera un incremento del 100 por ciento en los hospedajes y en consumos en restaurantes.

“Va a ser un ánimo tremendo lo que las personas van a vivir en León, el ánimo ya se empezó a sentir, hemos recibido llamadas de personas de varias partes de México que quieren venir a la Feria, les agradó la cartelera tanto del Palenque como de la Velaria. El sector empresarial está motivado porque se puede tener la mejor Feria de la historia de México”, dijo.

Enfatizó que se espera un repunte tanto para el sector hotelero como del sector restaurantero, con llenos totales sobre todo en los fines de semana, donde se alcanzará picos del 100% de ocupación hotelera lo mismo que en ventas en restaurantes.

“Esperamos llenos totales en la mejor Feria del país, igual que hace 5 años cuando se llenaron todos los hoteles de la ciudad y los restaurantes, estoy seguro que esta vez no va a ser la excepción, León estará en el ojo de México con los artistas importantes que vienen de talla nacional e internacional”, enfatizó.

El empresario restaurantero, resaltó que fue un acierto que las autoridades municipales hayan invertido 200 millones de pesos, en la contratación de artistas de talla nacional e internacional, pues la derrama económica será para toda la ciudad.

Sobre la venta de boletos en la “línea cero”, comentó que fue adecuada la venta de aproximadamente 3 mil espacios y destacó que más del 80% debe de ser gratis en beneficio del pueblo.

“Creo que hay un limitante siempre en los cupos, y aunque queramos, no se puede porque primero es la ciudadanía, primero es la ciudad y los boletos sin costos es para las personas que no tienen para pagar un concierto de estos artistas, es donde se aplaude que los eventos no tengan costo para muchos de los ciudadanos que quieren ir a ver a estos cantantes” manifestó.

“Sabemos que para algunos artistas, el boleto a la venta es poco, porque ya son cantantes internacionales y algunos de talla mundial, pero eso pasa en todas partes del mundo y lo favorable es que vivimos en una ciudad donde tendremos la posibilidad de verlos actuar”, concluyó.