Herminio Torres toma protesta como diputado federal del distrito 08

Con la consigna de dar continuidad a la Comisión de Energía, Cultura y Régimen Parlamentario, así como a la de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Herminio Torres Ajuria tomó protesta como diputado federal por el Distrito 08 en el pleno de la Cámara de Diputados, en representación de los municipios de Salamanca, Juventino Rosas y Villagrán.

En este sentido, el diputado del Distrito 08 refirió que luego de la primera mitad de la gestión federal encabezada por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, no se han cumplido las promesas de campaña de contener y disminuir el precio de los energéticos en el país, además de la propuesta de una reforma eléctrica que margina el uso de energías limpias y renovables, por lo que el frente Va por México se comprometió a defender los intereses de los mexicanos en el pleno de la cámara

“No disminuyó ni se ha mantenido el precio de la gasolina en México, ni creció México el 6% prometido; sin estudios técnicos, con la pura lógica lo que nos están diciendo no es lo que se va cumplir; es un problema muy grande para el ciudadano mexicano el que no está informado de lo que está sucediendo y que están engañándolo, por eso vamos a fortalecer la alianza Va por México”, puntualizó.





En este contexto, Torres Ajuria indicó que para la aprobación de dicha reforma se requiere la mayoría parlamentaria, con la que no se cuenta por lo que se estará al pendiente de la Comisión de Energía; “es la contención de la reforma eléctrica del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador (…) ellos no tienen la mayoría parlamentaria, necesitan una mayoría calificada y no la tienen, por lo cual estamos muy atentos a la Comisión de Energía y votos constitucionales que es la primera que se va votar, después ya pasaría al pleno en donde no tienen la mayoría”.

Ante ello, el representante parlamentario del Distrito 08 refirió que otra de las promesas incumplidas, fue fortalecer las energías limpias, sin embargo, esta reforma representaría un retroceso que afectaría no solamente al medioambiente, “sino también a los bolsillos de los mexicanos, han estado varios grupos de intereses políticos falseando la realidad de que va ser un beneficio para los mexicanos, pero no, al final, todos los estudios y todos los expertos manifiestan lo contrario”.

El día de hoy en la Cámara de Diputados, los tres coordinadores parlamentarios de la alianza Va por México se posicionaron sobre la cancelación de las escuelas de tiempo completo, “fue el posicionamiento de los tres coordinadores parlamentarios, el cual se está trabajando en mantener la alianza unida y fuerte para salir adelante tanto en lo que le conviene a México como en las próximas elecciones”.

Finalmente, Herminio Torres informó que la oficina de gestión y enlace permanece en el portal Bravo 115 altos, con atención ciudadana en horario de oficina de lunes a viernes.