Hay condiciones para recuperar Salamanca

Luego del castigo electoral que resintió Morena en los estados de Coahuila e Hidalgo, el dirigente municipal del PAN, Galo Carrillo Villalpando consideró que existen condiciones para que se recupere la presidencia municipal bajo la bandera albiazul, “como resultado de los buenos gobiernos que ha desempeñado este instituto político”.





“Eso nos sirve a los panistas como ejemplo de que debemos ponernos las pilas en lo que nos toca. A nosotros nos toca en Salamanca, nos toca en Guanajuato y a futuro nos tocará a nivel nacional”, dijo.

Dijo que hay una muy notoria debilidad del partido Morena, “de lo poco que ha hecho, porque no ha hecho absolutamente nada y eso es consecuencia que están castigándolos en estas elecciones que hubo y no me queda la menor de las deudas que en las próximas elecciones también serán castigados”.

Señaló que Morena tiene un nulo el acercamiento con ciudadanía contario a lo que ha generado el PAN en Guanajuato… “Eso es lo que estamos haciendo los panistas, acercándonos con la ciudadanía para palmear (sic) el interés y las necesidades que tiene el propio ciudadano. Nosotros somos un partido muy cercano a la gente”.





El presidente del Comité Municipal del PAN, Galo Carrillo Villalpando aseguró que se recuperará el Gobierno Municipal de Salamanca.





Señaló que el PAN ha sabido gobernar y los votante que eligieron diferente en el pasado proceso, hoy ven que fue un error.

“Vamos a hacerlo de aquí a las elecciones (el acercamiento) y recuperando el municipio de Salamanca porque (el PAN) ha sabido gobernar durante más de 20 años”.

Finalizó al decir que la ciudadanía sabe quién es quién y se va a recuperar el municipio “no me cabe la menor de las dudas”.