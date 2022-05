Habitantes de Puerto de Valle llevan 7 años sin transporte público

Desde hace siete años un aproximado de 300 familias de la comunidad de Puerto de Valle se ven afectadas, ante la falta de transporte para trasladarse a Valtierrilla, Salamanca y otras zonas aledañas, por lo que el delegado de este lugar, Jesús Sánchez, solicitó apoyo al gobierno municipal para contar con el servicio.

El delegado de la comunidad de Puerto de Valle, señaló que ante la falta de rutas, han tenido que recurrir al servicio de alquiler para trasladarse a otros puntos del municipio, sin embargo, no es la opción más conveniente para las familias, ya que representa un golpe económico para sus bolsillos.

Jesús Sánchez, delegado de la comunidad dijo que antes entraba una ruta particular a la comunidad

“Antes entraba una ruta a la comunidad, era una ruta particular y dejó de venir no sabemos porque, actualmente solo entran los taxis pero cobran mucho 80 pesos de ida y de venida 80, para un total de 160 pesos diarios y cómo está la situación económica y los sueldos, la verdad no conviene”, explicó.

Manifestó que la falta de transporte, es una problemática que afecta no solamente a los habitantes de la comunidad, sino también a los estudiantes que acuden a la preparatoria y que provienen de otras comunidades aledañas, ya que se enfrentan al peligro de ser asaltados en el trayecto a sus localidades, así como a los obreros que se levantan para trabajar en las empresas.

Indicó que, los únicos medios de transporte con los que cuentan para trasladarse son los vehículos particulares y el transporte de alquiler, por ello, solicitaron la intervención del presidente municipal, para que a través de movilidad y transporte se comience a dar solución a esta problemática.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Ante esta situación, el alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, se comprometió a revisar el tema con Vialidad y Transporte, para buscar la solución más viable a este problema.

La falta de transporte es una de las problemáticas más frecuentes en las comunidades más alejadas del municipio de Salamanca, en donde sus habitantes han buscado las maneras más factibles de trasladarse.

Falta de transporte afecta bolsillos de habitantes que gastan hasta 160 pesos