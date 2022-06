Habitantes de la comunidad San Juan de Razos carecen de servicios públicos. Alumbrado, pavimentación y seguridad son algunas de las carencias que se presentan en la comunidad.

Habitantes de la comunidad de San Juan de Razos han externado la falta de diversos servicios como lo es alumbrado público y pavimentación.

“Las luminarias no funcionan y hemos hecho el reporte para el apoyo y nos comentaron que no había presupuesto y que nos esperáramos, ahorita estamos en respuesta y nos comentaron que se iban a cambiar todas, no sé si vengan por comunidades o como sea la dinámica”, explicó la representante de la colonia.

Aunado a la falta de alumbrado público, en la colonia los habitantes reiteraron que también hace falta pavimentación.

“Ya tenemos mucho con el problema de la pavimentación, de h cho cuando empezó la administración de pidió el apoyo nos comentaron que no había presupuesto y que nos esperáramos; solamente dos calles se encuentran pavimentadas de las nueve que son de la comunidad”, dijo la representante.

Aproximadamente en la comunidad de San Juan de Razos viven un aproximado de 400 familias que sufren de está problemática.