Habitantes de la colonia Humanista 1 piden mas seguridad

Ante los recientes hechos delictivos que se han registrado en la colonia Humanista 1, la presidenta de colonos Angelina Elizarrarás Ramírez dio a conocer que ha solicitado a las autoridades el apoyo con rondines de elementos de seguridad en las inmediaciones para resguardar a sus residentes que en su mayoría son personas de la tercera edad.

“El alcalde no visita la colonia no hay respuesta, nunca me ha dado la cara ni ha atendido los escritos que presentamos, en donde queremos que nos apoye en primer lugar, es en el tema seguridad; nunca nos han dado un apoyo: si tenemos mucho problema por ejemplo ahorita esta semana que pasó este ahí se agarraron la guardia nacional con una persona que tiene una tienda enfrente del jardín, en donde la amenazaron y atropellaron a su perrita y se portó muy prepotente la guardia nacional; conmigo nunca han sido prepotentes, ni guardia nacional ni el ejército ni los municipales” comentó la presidenta de Colonos.

Angelina comentó que ante las reuniones que ha tenido con los representantes de seguridad en donde les pidió que se llevaran a cabo rondines, ya que en la colonia se han registrado cada vez más los reportes de robos o asaltos a los habitantes de esta colonia.

“Somos puros personas de la tercera edad lo que vivimos ahí y a mí me interesa mi seguridad y la de todos mis colonos; en cuanto a otros delitos que sea que se den ahí no se han registrado robos a casa habitación hasta ahorita no me han reportado, ni tampoco asaltos de hecho, cuando empezamos a cerrar la colonia ahorita no. Sí hubo muchos asaltos antes porque pues tenían podrían salir corriendo por todos lados, pero sí ha habido casos balancearas, donde yo vivo balacearon un apenas 11:30 de la mañana, otro en la calle 15 de agosto, por eso la solicitud que para que pase el alcalde para que refuerce la seguridad; ya tengo 12 años siendo la presidenta y me he encargado a lo largo de este tiempo en atender estos problemas”, señaló.

En esta colonia se tiene un conteo de 630 viviendas, en donde los habitantes de esta colonia ubicada a la zona sur de la ciudad esperan que se les pueda brindar la seguridad correspondiente que ellos han solicitado al alcalde César Prieto Gallardo.