Habilitan más "Corazones Comunitarios"

En marzo se proyecta habilitar cerca de 100 Corazones Comunitarios, cuya meta de este trienio fue de 150, en este aspecto el presidente municipal César Prieto explicó que la principal limitación que se ha enfrentado es no contar con la certeza jurídica de los predios en los que se pretende instalar, juegos y ejercitadores para que los usuarios puedan realizar actividades recreativas.





El presidente municipal César Prieto explicó que la principal limitación que se ha enfrentado es no contar con la certeza jurídica de los predios en los que se pretende instalar, juegos y ejercitadores para que los usuarios puedan realizar actividades recreativas.





"Son 150 (la meta), en este momento están ya haciendo algunas adecuaciones en algunos espacios para poder poner los ejercitadores, algunos juegos para los niños y tienen que estar antes del 31 de marzo y vamos a llegar como a 90 y tantos", indicó.

Así mismo dio a conocer que han sido inaugurados seis "Corazones Comunitarios", debido a que en algunos espacios no se contó con la certeza jurídica del predio o inmueble, por lo que en ellos no se puede ejercer recursos públicos, ya que ello puede incidir en el desvío de los mismos.





Han sido inaugurados seis "Corazones Comunitarios", debido a que en algunos espacios no se contó con la certeza jurídica del predio o inmueble.





"Estamos en proceso de generar algunos, vamos a llegar a cerca de 100, lo más complicado fue el tema y todavía sigue siendo un problema, el tema de la certeza jurídica de algunos predios, lamentablemente cuando llegamos aquí consideramos que deberíamos que tener bien mapeado, cuáles son espacios públicos, cuáles son parques, cuáles son hasta calle, que ni siquiera tenemos la certeza, es decir con la escritura que avale eso, si nosostros llegamos y nos vamos con la finta de que es un espacio público y llega un particular diciendo, sabes que este es mi terreno, estaríamos cayendo en un tema de desvío de recursos públicos, porque el recurso público no se puede ejercer para beneficiar un espacio particular", explicó.

A pesar de ello, el mandatario salmantino afirmó que se ha avanzado en el tema de las certezas jurídicas a través de la dirección de Ordenamiento Territorial y Catastro para poder realizar el proceso correspondiente; "ese fue un tema que nos impactó en tema de tiempo que seguimos teniendo problemas porque ahorita muchas comunidades lo que les pedimos a través del tema d Comisariado Ejidal darnos un comodato, una donación para que podamos hacer el recurso en algún espacio, porque es complicado, hay algunas comunidades que no tienen un espacio que sea municipal", añadió.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Finalmente el edil que externó que está es una problemática que le heredaron administraciones pasadas, "pero al final de cuentas a pesar de esa problemática que nos heredaron las administraciones pasadas estamos logrando, vamos a sacar por lo menos 100", concluyó.