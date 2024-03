Guanajuato todavía tiene agua para regar el campo

Las presas del estado de Guanajuato cuentan con un total de 470 millones de agua almacenada, la cual podrá beneficiar al sector campesino durante esta temporada de riego de punta, así lo explicó Héctor Ortega Razo, Presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Salamanca.

“En este momento tenemos aproximadamente 470 millones almacenados en la presa solís y Tepoxtepec, precisamente para de el riego de punta, es el cual probablemente empiece en el mes de mayo; tendremos junta en los diversos módulos para tomar una decisión porque ahorita el volumen que tenemos asignado para este año, estamos pidiendo que a partir de la segunda semana de mayo se nos distribuya. Tenemos un volumen considerable y en el momento que empecemos a regar volverá a tener agua el río Lerma, Yuriria y tendremos agua para regar los campos”, dijo Héctor Ortega Razo presidente de la CNC Salamanca.

Si bien, para el riego de punta que se está realizando en estos momentos en el estado, se puede generar un gasto de 70 metros cúbicos por segundo, por lo que en 30 días se bajará un aproximado de 189 millones a la presa Solís.

“Con estos 30 días alcanzamos a regar todo lo que es el distrito, tenemos agua suficiente para poder inyectarle algo a Yuriria y poder lavar el río Lerma, porque en estos momento se tiene un arrastre de agua muy feo, puro de drenaje y de aguas no tratadas que desgraciadamente la ciudadanía y la Comisión Nacional del Agua no tienen el cuidado de que estas aguas sean tratadas”, comentó.

En este mismo sentido Ortega Razo, enfatizó en que, “el daño económico que le han hecho a la parte media de la cuenca es incalculable, debido a que es una cadena de la que se genera la riqueza en la parte media y al no tener agua, no tenemos cultivo, no tenemos de que vivir la gente del campo que vive del riego. No tenemos este recurso para poder sostener a nuestras familias, se pierden empleos, se pierde la capacidad de adquisiciones de muchos sectores de la sociedad, no podemos comprar nada y la economía está paralizada”.

Concluyó que la parte media es la más afectada en estos momentos, debido a el daño generado por la mano del hombre por el daño ecológico y ambiental.