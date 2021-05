Guanajuato se mantiene como la 6ta economía del país

León, Gto.- El Estado de Guanajuato genera diariamente 4.8 millones de dólares en sueldos, con más de 150 mil colaboradores, solo en la Industria de la Manufactura, así lo indicó el presidente nacional de Index, Luis Manuel Hernández.

"Guanajuato es un gran ejemplo, muchos no lo saben pero Guanajuato genera en sueldos nada más, todos los días se pagan 4.8 millones de dólares en nómina, a los empleados de manufactura, sea agrícola, manufactura textil o automotriz", expresó.

De las 6 mil empresas que están afiliadas a Index, 400 se mantienen en Guanajuato, predominando la Industria Automotriz, la Agroindustria y los Textiles, lo que sigue manteniendo a Guanajuato como la sexta economía del país, pese a la pandemia por el Covid-19.

Luis Manuel Hernández confirmó que Guanajuato es un ejemplo a seguir en la consolidación de industrias y como área de oportunidad, es el poder adaptar los diversos apartados del T-MEC en las capacidades de energía, para incrementar la inversión productiva.

"Creo que si fomentan un poco más las capacidades de energía, las capacidades de cumplimiento para el T-MEC, va llegar más inversión aquí", dijo.

El presidente comentó que las expectativas en empleos para México en este año podrían ser de hasta un 10 por ciento más, respecto al año pasado en la industria maquiladora y manufacturera de exportación, pues existen varios factores internacionales que le dan esa proyección al país.

“Ese 10 por ciento obedece al mercado principal que es Estados Unidos, ya que Estados Unidos planea crecer entre un 6 a un 10 por ciento, entonces si eso se replica en México, nosotros vamos a cerrar con 3 millones 400 mil empleos de los 3 millones que iniciamos”, explicó.

Con el incremento de empleos, se tiene que buscar proveedores que empiecen a manufacturar, para que parte de esa economía se quede en México, de la industria maquiladora un 57 por ciento es de exportación y se espera que este año pueda incrementar a un 60 por ciento, para tener una derrama económica más amplia.

Guanajuato es un diamante en bruto para fortalecer industria

Pese a que Guanajuato ha trabajado en consolidar sus industrias y atraer inversiones importantes de grandes empresas, todavía “es un diamante en bruto”, que se debe de aprovechar al máximo su capacidad y su diseño de proyectos para todavía incrementar más sus inversiones, así lo explicó el presidente de Index.

“Mientras los mercados se estabilizan, inviertan en lo que ya tienen, por qué, porque si empezamos a sacar primero de donde ya estamos para meterlo a otros mercados, es natural que nos vamos a desenfocar. Algo muy importante que hizo el gobierno es la educación, yo lo que veo los niveles de ingeniería que tiene este estado, son arriba de varios niveles de ingeniería en otros estados, entonces, enfocándonos en lo que ya tenemos y educándonos”, comentó.

Si bien Guanajuato ya se ha consolidado con industrias como la Automotriz, el Cuero Calzado, la Agroindustria, es importante seguir invirtiendo en dichos sectores, para fortalecer aún más el crecimiento del estado, además de impulsar aún más la educación de los jóvenes en esos mismos factores.

Temas sindicales se tienen que ver desde un punto de vista comercial

Ante los problemas que han surgido en la planta de Silao de la empresa General Motors (GM), respecto al contrato colectivo de los colaboradores y el sindicato, Luis Manuel Hernández presidente de Index, comentó que hoy el sindicato se tiene que ver desde un punto comercial, en donde tiene que cumplir con los apartados del T-MEC, para mantener una cadena de valor para la inversión extranjera.

“Desafortunadamente hay muchas asesorías que se dicen, se tiene que cumplir con el proceso laboral, hasta 2023, eso no es cierto, a partir de julio del 2020 tienes que cumplir con eso, tenemos que también analizar, no quieres tú generar a tu cliente final una duda&rdquor, comentó.

El presidente de Index informó que Estados Unidos tiene bien claro que la Cadena de Valor no puede generar dudas y al estar teniendo este tipo de conflictos, afecta la comunicación al cliente final y por ende la seguridad de seguir invirtiendo en el estado. Indicó que hoy se tiene que ver al T-MEC como un tema de cumplimiento y no de ver si se hace o no lo que se indica, porque puede afectar la relación entre los países involucrados.