Guanajuato continúan sin defunciones por golpe de calor

León, Gto.- El Secretario de Salud del estado de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez i nformó que en el estado no ha habido decesos a causa de calor y que los casos que ha habido son ambulatorios.

“Son 39 casos de golpe de calor, pero no habías tenido en otros años, entonces son pacientes que se exponen entre las 10 de la mañana y cinco de la tarde que no se hidratan bien y que pueden tener otra enfermedad y se descompensa”, comentó el doctor.

Llevamos más de 60 mil casos de enfermedad diarreica aguda, 13 mil casos más a las mismas fechas si lo comparamos con el año anterior”, añadió.

Asimismo, hizo un llamado a prevenir el golpe de calor, manifestando que este se dá cuando las personas practican deportes al aire libre, no ingieren agua o bebidas con electrolitos, en estos casos es porque cuando la persona suda al ejercitarse pierden de uno a dos litros de líquidos por hora.

También recomendó que las personas que tengan síntomas de golpe de calor deben acudir inmediatamente a UMAPS y CAISES para evitar que su vida corra peligro.

Díaz Martínez, recomendó a la población a tomar 2 litros de agua al día, evitar exponerse al sol por periodos prolongados, utilizar ropa ligera, usar protector solar, practicar actividades deportivas en espacios cerrados y consumir agua durante el ejercicio.

Estos son los síntomas que siente una persona que le ha dado un golpe de calor: confusión, sensación de debilidad, dolor de cabeza, mareos, dolor de estómago, náuseas, vómito, convulsiones y sueño.

Por otro lado, Daniel Díaz Martínez emitió una serie de recomendaciones para evitar enfermedades gastrointestinales y deshidratación en los guanajuatenses.

Recomendó no ejercitarse en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, así como beber abundantes líquidos, prestar especial atención en menores de edad, debido a que la deshidratación puede ser mortal en menores, en caso de que el menor llore sin lágrimas o se le observa la fontanela hundida o labios secos y al mismo tiempo presente vómito, diarrea es fundamental acudir inmediatamente a urgencias.

Para finalizar, invitó a extremar medidas de higiene en la preparación de los alimentos para prevenir casos de gastroenteritis infecciosa.