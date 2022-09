Guanajuato capital, la ciudad más bonita y confiable de México

Guanajuato capital se ha convertido en el botón de muestra para indicar que no todo en el estado está mal, pues a pesar de que la violencia y el entorno económico nacional han mermado en general al país, esta ciudad se sigue manteniendo como uno de los destinos turísticos preferidos por visitantes nacionales y extranjeros, al grado que incluso hace unos días fue reconocida como “La ciudad más bonita de México” por parte de México Travel Awards.





Pero, ¿cómo se logró esto? En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, el presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, explicó que esto fue posible, gracias a que tanto autoridades municipales como el sector empresarial de los giros de restaurantes, hoteles, prestadores de servicios e incluso hasta las estudiantinas se dieron cuenta de que si mejoraban sus prácticas, ofrecían productos de calidad y lograban abrirse a todos los posibles turistas que buscan que al sitio al que vayan no sólo sea seguro, sino que les permita cumplir con el objetivo de tener momentos placenteros en su estadía.

“Hemos trabajado muchísimo de la mano, a diferencia de otros estados y de otros municipios, nosotros sí hemos ido de la mano con los empresarios, por eso creamos el Consejo de Promoción Turística del municipio, pues mientras otros municipios del estado decidieron desaparecer los consejos y la propia administración llevar las riendas de la promoción turística, nosotros le dimos la confianza a los hoteleros, a los restauranteros, a los bares, a los transportistas, a las estudiantinas, para que de manera conjunta hiciéramos una política pública en materia de turismo y de promoción turística y creo que a lo mejor nos tardamos algunos años, pero el recibir el reconocimiento de ‘La ciudad más bonita’ es un gran logro y que se combina con el que también tenemos de ´La ciudad más confiable´, eso nos abre un abanico de oportunidades para mejorar”, dijo el presidente municipal de Guanajuato.





Alejandro Navarro reconoció que no fue fácil aglutinar a todos los sectores empresariales en torno a un objetivo común, que es lograr posicionar a Guanajuato como un destino turístico, particularmente tras la desaparición de los fondos para promoción turística federal, pero fue a base de convencimiento que se logró “que todos jalemos parejo y el beneficio es para todos”.

“Hay un impuesto en el estado, que es el impuesto sobre el hospedaje, es del 4% ese impuesto y ese se va para promoción, lo recauda la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Finanzas le da una parte a la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Turismo a nosotros nos entrega de ese 4% el 1%, algunos municipios lo ejercen ellos mismos, pero nosotros se lo entregamos directamente al Consejo de Promoción Turística y aparte le estamos poniendo dinero municipal extra, entonces esta confianza y este ganar-ganar nos ha llevado a trabajar para que la capital sea un destino seguro, un destino donde todo mundo pueda divertirse y un destino al que todo mundo quiere venir”.





Alejandro Navarro explicó que el gobierno municipal ha hecho su parte y ha emprendido diversos programas que incluso él mismo encabeza, como la limpieza de las plazas públicas, el recorrido por los túnelesy callejones y con ello evitar la comisión de delitos.

“Es ponernos a trabajar diario para que Guanajuato esté bonito para el día que alguien quiera venir, así lo vea y no nada más para fechas especiales”.





Destino para todos los bolsillos





El presidente municipal de Guanajuato aseguró que parte del encanto que tiene la capital del estado radica no sólo en su arquitectura, sus sitios culturales y hasta pintorescos, sino también en que se logró que sea un destino accesible para todos los bolsillos.





“Guanajuato es un destino para todos los bolsillos, no pasa lo mismo con muchos destinos del estado o del país, donde han sido excesivamente caros en el hospedaje, los alimentos, el pasaje, pero en Guanajuato puedes venir y comerte unas enchiladas mineras, unas gorditas en Embajadoras, una torta de carnitas en la avenida Juárez, una guacamaya o puedes ir a un restaurante con estrellas Michelín, a comer a un hotel boutique, entonces todo mundo es bienvenido a la capital del estado, para que vengan y conozcan y que se vayan hablando bien del destino, porque se pueden invertir millones y millones de pesos en promoción, pero si el turista se va enojado o no se lleva una buena experiencia, no nos va a ir bien, así que la publicidad más barata y efectiva es la de boca en boca y por eso Guanajuato se ha ganado esa reputación de atender bien a sus turistas”.

Incluso, la nueva estrategia que será adoptada entre los empresarios y las autoridades municipales es que en toda la promoción que se haga, lleve el distintivo de “La ciudad más bonita de México”, un reconocimiento que debe servir no sólo para atraer a más turistas, sino para mejorar la experiencia ofrecida a los visitantes.





Se blindan ante giros de riesgo





Alejandro Navarro comentó que Guanajuato se ha vuelto un sitio atractivo para las inversiones, pues no han sido pocos los empresarios que han manifestado su interés de llevar sus capitales del ramo turístico a la ciudad; sin embargo, dijo que han sido extremadamente cuidadosos para evitar que lleguen negocios que en vez de traer beneficios, pudieran ser perjudiciales, como los llamados giros negros.

“Ha habido personas que se han acercado para invertir en algunos giros que no nos gustan a nosotros y que no lo vamos a permitir, porque a la hora de que entran esos giros o negocios, vienen acompañados de inseguridad, de cobro de piso, etcétera; hay otras ciudades a las que les gusta ese tema, nosotros estamos muy bien cuidados y en gran comunicación con los empresarios”.





Para el presidente municipal, lo que sigue después de obtener este reconocimiento como “La ciudad más bonita de México” es mejorar lo que se ha hecho e ir cubriendo aquellas áreas de oportunidad que aún se tienen detectadas, pero sobre todo, seguir garantizando la seguridad, pues hasta ahora las mediciones con que se cuentan es que las personas que visitan la capital del estado dicen que se sintieron seguras durante su estadía.

“¿Qué tenemos que hacer? No quitar el dedo del renglón, seguir con el tema de la seguridad, la gente quiere ir a un lugar donde sepa que pueden tener vida nocturna, tomarse una copa, escuchar el mariachi, ir a visitar un museo y que no les va a pasar nada a ellos y que van a vivir una experiencia inolvidable y que mientras está en el destino, su vehículo, sus pertenencias van a estar seguros en éste, entonces esas son de las cosas en las que tenemos que trabajar y por parte del municipio en garantizar la limpieza, la iluminación, la seguridad, como hasta ahora lo hemos hecho”.









Para lo que resta del año, Guanajuato tendrá una agenda atractiva de eventos, como el puente de fiestas patrias, el Festival Internacional Cervantino, que cumple 50 años de existencia; el festival “Un túnel de tradición”, el Festival de Cine del Bajío, el puente vacacional por el 20 de noviembre, así como las fiestas decembrinas, que culminan con un espectáculo de pirotecnia el 31 de diciembre y que se ha vuelto en un evento tradicional.

“Entonces ahora el turista no sólo tiene este abanico de posibilidades de eventos que tenemos, sino que ahora sabrá que si quiere vacacionar, puede tener la confianza de que al visitar Guanajuato no sólo visita a una ciudad patrimonio, con riqueza cultural, histórica y arquitectónica, sino que además estará visitando la ciudad más bonita de México y que a todos recibe con los brazos abiertos”.