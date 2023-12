Guanajuatenses responden a vacunación contra influenza; a punto de cumplirse meta

Irapuato, Gto. (OEM).- La vacunación contra la influenza en el estado ha mantenido buena respuesta, tal es así que la meta de esta temporada invernal 2023 de vacunación está por ser cumplida.

José Luis Martínez Cendejas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, señaló que se han colocado más de 140 mil dosis en los seis municipios jurisdiccionales que son Irapuato, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Abasolo, Cuerámaro y Huanímaro y aún existen dosis disponibles en los 47 centros de salud de esta zona.

Los centros de salud de la Jurisdicción cuentan con dosis contra la influenza.

“Acabamos de recibir una segunda dotación de 60 mil dosis más, gracias a la respuesta por parte de la población que ha estado acudiendo, dentro de los 76 centros de salud que están en la jurisdicción tenemos disponibles para que acudan al centro de salud”.

El llamado a vacunación es para toda la población, sin embargo, hay grupos vulnerables que son propensos a presentar cuadros graves en caso de enfermas y éstos son quienes deben acudir más pronto a vacunarse, tal es el caso de niños menores de cinco años de edad a partir de los seis meses, de cinco a 59 años con enfermedades como insuficiencia renal, cardiopatía, enfermedad autoinmune, obesidad, diabetes, hipertensión o que viven con VIH, embarazadas de cualquier edad y semana gestacional y mayores de 60 años de edad.

Las medidas precautorias continúan siendo las más importantes para evitar contagios.

Sin embargo, mencionó que si bien la vacunación es un punto importante para prevenir defunciones y cuadros graves de enfermedades como la influenza, la mejor manera de atacar los contagios serán siempre las acciones preventivas.

“El día de hoy hemos visto que las medidas preventivas son mejores que las reactivas, hay tendencia de buenas prácticas en la gente, pero no nos confiemos, estamos con cambios de temperatura bruscos y en ese sentido los riesgos son muy grandes.

“Todas las personas que tengan problemas de vías respiratorias hay que acudir al centro de salud más cercano, hay que ponernos el cubrebocas para no contagiar al resto, aislarse dentro de la vivienda para no contagiar, no saludar de beso, hacer estornudo de bandera, las medidas que ya conocemos y acudir al centro de salud más cercano. ante cualquier signo de alarma”.

La vacunación tanto en el caso de Covid como de influenza durante temporadas pasadas ayudó a que se disminuyeran las defunciones y las personas que requieren estar hospitalizadas, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, señaló que de la temporada crítica de Covid, se llegaron a tener hasta 300 defunciones, mientras que actualmente sólo se ha registrado una durante los últimos seis meses, mientras que la hospitalización también se mantiene baja, salvo por un par de casos que llegan sólo para observación.

La atención oportuna de enfermedades es importante pues a través del Sistema de Salud del Estado de Guanajuato se siguen haciendo muestreos de infecciones de vías respiratorias para saber que enfermedad es la que ataca a los pacientes y así tratarla de la mejor manera.