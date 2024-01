Gobernador se reunirá con César Prieto y mandos de seguridad para replantear estrategia

Irapuato, Gto.- En torno a la privación de la libertad de la buscadora salmantina Lorenza Cano Flores, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE), dará resultados a la brevedad para conocer su paradero, así como el de los presuntos responsables, además de que sostendrá una reunión con el presidente municipal de Salamanca César Prieto y otros mandos para plantear una estrategia seguridad que permita acabar con grupos criminales que hacen daño a la sociedad.

Mantener un trabajo coordinado para acabar con grupos criminales

“Estamos con la Fiscalía, primero un hecho lamentable, lamentable el tema de las buscadoras que tanto han sufrido ya por la pérdida de un hijo, de una hija y tener que pasar por esto, desde ayer estuve en reunión con el Fiscal, tuve una reunión para otros temas pero al surgir esto, estuvimos platicando el tema y le instruí que a la brevedad pudiera dar con los responsables de este asunto, ver de qué situación se trata, si está relacionado con el tema obviamente de la búsqueda, qué otras acciones debemos hacer para cuidar a las buscadoras o si se deriva de otro tipo de acontecimiento”, declaró.

En este sentido dijo que, la FGE se comprometió a dar una respuesta pronto a este caso, además de presentar resultados de otros hechos que han impactado en el estado, en función de mantener un trabajo coordinado para acabar con grupos criminales; “la Fiscalía quedó que pronto iba a dar respuesta, va dar resultados; vimos también el tema de Salvatierra que está por informar ya los avances relevantes de este caso lamentable y bueno hay que seguir trabajando, y acabando con estos grupos criminales que hacen tanto daño a la sociedad”.

Aunado a ello, reconoció la problemática que impera en Salamanca en materia de seguridad, por lo que adelantó que se buscará reforzar la coordinación entre las instancias municipales, estatales y federales a través de la disposición y relación que se tiene con el municipio.

“En Salamanca es un tema complicado, ya hemos tenido reuniones con el Alcalde en general, se hizo cambios en el mando, inclusive recordemos que en Salamanca entró directamente la Guardia Nacional, fue de los municipios que rehízo su Policía Municipal desde cero y bueno hay que sentarnos con el Alcalde, con quien hay buena disposición y relación, para ver cómo reforzamos la entrada de más FSPE, del Ejército, ver cómo podemos retomar, pero si Salamanca es un punto, un foco rojo en Guanajuato”, admitió.

Respecto a que desde hace cuatro meses, Salamanca no cuenta con un titular de la dirección general de Seguridad Pública, refirió que el Comandante de la 16va Zona Militar ha estado en contacto con las autoridades municipales para atender ese tema, en el que reconoció la importancia de contar con una policía municipal confiable; “el general Jaramillo es el que ha estado en contacto con el Alcalde, hemos estado yo personalmente en reuniones con el Alcalde con el general desde el año pasado y hemos estado viendo la importancia de reforzar las policías municipales, yo lo dije desde el inicio del Gobierno no se puede tener un municipio seguro, si no tenemos policías municipales confiables y por eso es importante invertirle a este tema”.

En este contexto, Rodríguez Vallejo descartó la implementación de un Mando Único para Salamanca, con el argumento que con este los municipios evaden la responsabilidad que tienen con la seguridad; “no, yo estoy en contra de los Mandos Únicos, cuando yo llegué había 27 o 28 municipios con Mandos Únicos, lo que pasa con los Mandos Únicos es que los municipios evaden la responsabilidad que tienen con la seguridad, hay casos en los que sí tenemos Mando Único, como Juventino Rosas que era prioritario, Manuel Doblado, pero tienen que ser la excepción y no la regla”, concluyó.