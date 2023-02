"Tepic está saliendo del círculo vicioso": Geraldine Ponce

Mérida, Yucatán (OEM-Informex). Geraldine Ponce, presidenta municipal de Tepic, Nayarit, asiste a la sexta reunión de la Asociación de Ciudades Capitales de México y, en exclusiva para la Organización Editorial Mexicana afirmó que "Es muy importante venir a esta sexta asamblea que se lleva a cabo de las alcaldes y los alcaldes de las capitales con en el fin de seguir aprendiendo en diferentes temas como economía, finanzas en seguridad, de justicia, en anticorrupción y en este caso tendremos como ponente al secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard"

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La alcaldesa de la capital de Nayarit precisó: "En Tepic tenemos un reto, que es salir del círculo vicioso que antes había de que no había una recaudación porque los ciudadanos no pagaban por qué no se veía infraestructura, por qué no se veían obras. Pero hay que demostrar como alcaldes que sí se están reflejando los impuestos de los ciudadanos en resultados tangibles".

"Los alcaldes –añadió Ponce– tenemos la oportunidad de los municipios de poder acceder a oportunidades de negocios, de abrir puertas a otros países también para enlazarnos y con el fin de llevar desarrollo económico a nuestro municipio".

Geraldine Ponce añadió que los gobernantes deben ser cercanos a la gente, "debemos ser gobiernos cercanos y de esta forma entrar en esta dinámica para poder aportar en el relojito de arena que tenemos… la obra pública la inauguramos con los ciudadanos y les preguntamos qué les parece, pedimos opinión, los escuchamos; (en Tepic) tenemos un programa todos los miércoles para atender a las peticiones de los ciudadanos.

Finalmente, Geraldine Ponce dio a conocer que este próximo fin de semana se conocerá el sexo de su bebé, quien nacerá en el mes de abril. La alcaldesa expresó su felicidad al respecto y añadió que cuando nazca decidirá el nombre que llevará.